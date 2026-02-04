Nemzeti Sportrádió

Umar Sadiq két kapura játszott, a Williams fivérek a négy közé juttatták a Bilbaót a Király-kupában

M. B.M. B.
2026.02.04. 23:05
Inaki Williams gólja döntött Valenciában (Fotó: Getty Images)
Valencia Alavés Real Sociedad Athletic Bilbao Király-kupa

VALENCIA–ATHLETIC BILBAO

Szürreális gólváltást láthatott a Mestalla közönsége, a 26. percben a valenciai Umar Sadiq a saját kapujába csúsztatott egy bilbaói szabadrúgást, majd kilenc perccel később ő büntette a vendégkapus, Álex Padilla óriási hibáját. A fordulás után egyre több kockázatot vállaltak a felek, s míg hazai oldalon Foulquier a kapufát döngette meg, addig a másik oldalon Jauregizar végezhetett el egy VAR-ozás után megadott tizenegyest – más kérdés, hogy a büntetőt Dimitrievszki kivédte. Sokáig úgy tűnt, hogy hosszabbítás (vagy épp tizenegyesek) döntenek a továbbjutásról, de a hétperces hosszabbítás hatodik percében Inaki Williams hat méterről a kapuba juttatta öccse, Nico beadását, megnyerve a meccset a Bilbaónak. 1–2

ALAVÉS–REAL SOCIEDAD

A nap másik meccsén a hazai pályán játszó Alavés Abderrahman Rebbah távoli lövésével, majd Toni Martínez tizenegyesével is vezetett a Real Sociedad elleni baszk derbin, de a vendégek előbb Mikel Oyarzabal közeli lövésével, majd a 76. percben Goncalo Guedes pontos befejezésével egalizáltak. A második egyenlítő gól után négy perccel Orri Steinn Óskarsson lövése a hazai kapus, Raúl Fernández lába között talált utat a kapuba. Az izlandi támadó szerencsés gólja elég volt az üdvösséghez, így a San Sebastián-i csapat is ott lesz a legjobb négy között. 2–3

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Alavés–Real Sociedad 2–3 (Rebbah 8., T. Martínez 29. – 11-esből, ill. Oyarzabal 15., Guedes 76., Óskarsson 80.)
Valencia–Athletic Bilbao 1–2 (Sadiq 35., ill. Sadiq 26. – öngól, I. Williams 90+6.)

 

