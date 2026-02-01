Nemzeti Sportrádió

A Rayo nyerhetett volna, de megroppant a Real Madrid nyomásától

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.02.01. 16:18
Mbappé (fehérben) szerezte a győztes gólt a 100. percben (Fotó: Getty Images)
Sokáig pocsékul játszott fütyülő hazai közönsége előtt a Real Madrid, de Pathé Ciss és Nobel Mendy óriási hibái miatt (Cisst kiállították, Mendy pedig ügyetlenül tizenegyest hozott össze) végül nyerni tudott, s tartja a lépést az FC Barcelonával.

Rosszul nézett ki Jude Bellingham sérülése: a Real Madrid angol középpályása a combhajlítójához kapott a 9. percben, majd sírva hagyta el a pályát a Rayo Vallecano elleni vasárnapi madridi rangadón. A helyére Brahim Díazt küldte be Álvaro Arbeloa, akinek aggodalommal terhelt arckifejezésére kis mosolyt csalt a 15. percben Vinícius Júnior. Micsoda gól! Két-három Rayo-védőt bolondított a tizenhatos vonalánál, majd gyönyörű tekeréssel ugrasztotta talpra a Bernabéu közönségét. Kisvártatva Arda Güler is betalálhatott volna éles szögből, de szép egyéni akciója végén leadott lövése után Augusto Batalla védett. A kiesés ellen küzdő vendégek kimondottan jól tartották magukat, egészen másként alakulhatott volna a mérkőzés, ha az 5. percben Iliasz Ahomas jobban céloz ügyes cselei után. A 35. és a 37. percben is akadt helyzetük a vallecasiaknak, erre már feltűnően hangos füttyszó harsant fel a lelátóról. A lefújásig Brahim Díaz elszórakozott egy nagy ziccert, a lefújás után több tízezren folytatták a hangos tüntetést a csapat ellen.

Raúl Asencio került az áldozati bárány szerepébe, őt kapta le a szünetben Arbeloa, de a helyére visszalépő Aurélien Tchouaméni (Dani Ceballos a középpályán szállt harcba) mellől szerezte meg az egyenlítő gólt a a Real Madrid akadémiáján, a La Fábricán nevelkedő Jorge de Frutos. A sakk-mattra kijátszott akció után különösen nyomasztóvá vált a légkör a stadionban, és ez a rekordbajnok támadásain sem segített. A Rayo a birkózás szintjére vitte a játékot, a Madrid erőlködött, a 64. percben majdnem a fordítás is összejött: Andrei Ratiu a saját térfeléről vezethette kapura a labdát, de a megoldásán látszott, hogy jobbhátvédként még edzésen sem kerül ilyen helyzetbe: túl közel vitte Thibaut Courtois-hoz, és jobb helyett bal lábbal gurította a labdát a kapusba. Kylian Mbappénak olyan kifogása nem lehet, hogy keveset jár a kapu előtt, hihetetlen, mit hagyott ki a 68. percben. Arda Güler ugratta ki, a francia csatár elvitte a labdát Batalla mellett, majd ballal, kissé balról a lécet találta el, túlságosan megemelte a labdát a becsúszó védő mentési kísérletétől tartva. 

Ekkor már a pályán volt Gonzalo Garcia, a 77. percben pedig érkezett Rodrygo is: nyerni akart a Real Madrid, a kérdés az volt, hogy a David Alabán kívül középpályások alkotta védelem bírja-e az orrnehéz alakzatot kapott gól nélkül. A 80. percben nagy segítséget kaptak a hazaiak: Pathé Cisst iszonyú belépője után kiállította a játékvezető, Dani Ceballosnak szerencséje, hogy nem tört el a lába. Ha már a pályán maradhatott, tüzelt, kevéssel kerülte el a bal alsó sarkot a 82. percben. Aztán jöhetett a szokásos Vinícius-műsor, ezúttal azért kapott sárga lapot, mert le akarta tessékelni a pályáról a lecserélt Ahomast: az ötödik figyelmeztetése volt az idényben, kihagyja a következő bajnokit. Sokat elmond a zseniális képességű játékosról, hogy szinte kivétel nélkül ilyen butaságokért kapja a lapokat. Eduardo Camavinga is eltalálta a kapufát a 85. percben, Ceballos újabb remek megmozdulása után került középre a labda, a francia centikkel tévesztette el fejesével a kapu bal oldalát, egy perccel később Brahim is eldönthette volna a meccset, de közeli lövéséért nem kellett vetődnie a kapusnak, középre tartott. Óriási nyomást helyezett a vendégekre a Real Madrid, és a 98. percben megtört a Rayo... Nobel Mendy ritkán látható hibával hozott össze tizenegyest a hazaiaknak, a bal lábával elbökte a labdát a rúgásra lendülő jobb elöl, a szabadon repülő jobb lábbal hasba rúgta Brahim Díazt. Kylian Mbappé belőtte a büntetőt, és megmentette a Real Madridot az égéstől.

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
Real Madrid–Rayo Vallecano 2–1 (Vinícius Jr. 15., Mbappé 90+10. – 11-esből, ill. De Frutos 49.)

KÉSŐBB
16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

   
  1. FC Barcelona

22

18

1

3

60–23

+37

55

  2. Real Madrid

22

17

3

2

47–18

+29

54

  3. Atlético Madrid

22

13

6

3

38–17

+21

45

  4. Villarreal

21

13

3

5

39–23

+16

42

  5. Espanyol

22

10

4

8

26–27

–1

34

  6. Betis

21

8

8

5

34–27

+7

32

  7. Celta Vigo

21

8

8

5

29–23

+6

32

  8. Real Sociedad

21

7

6

8

29–29

0

27

  9. Osasuna

22

7

5

10

26–27

–1

26

10. Alaves

22

7

4

11

20–27

–7

25

11. Girona

22

6

7

9

21–36

–15

25

12. Elche

22

5

9

8

30–32

–2

24

13. Sevilla

21

7

3

11

28–33

–5

24

14. Athletic Bilbao

21

7

3

11

20–30

–10

24

15. Valencia

21

5

8

8

22–33

–11

23

16. Getafe

21

6

4

11

16–27

–11

22

17. Rayo Vallecano

22

5

7

10

18–30

–12

22

18. Mallorca

21

5

6

10

24–33

–9

21

19. Levante

21

4

6

11

24–34

–10

18

20. Oviedo

22

3

7

12

12–34

–22

16

AZ ÁLLÁS

 

 

