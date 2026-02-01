A Rayo nyerhetett volna, de megroppant a Real Madrid nyomásától

Rosszul nézett ki Jude Bellingham sérülése: a Real Madrid angol középpályása a combhajlítójához kapott a 9. percben, majd sírva hagyta el a pályát a Rayo Vallecano elleni vasárnapi madridi rangadón. A helyére Brahim Díazt küldte be Álvaro Arbeloa, akinek aggodalommal terhelt arckifejezésére kis mosolyt csalt a 15. percben Vinícius Júnior. Micsoda gól! Két-három Rayo-védőt bolondított a tizenhatos vonalánál, majd gyönyörű tekeréssel ugrasztotta talpra a Bernabéu közönségét. Kisvártatva Arda Güler is betalálhatott volna éles szögből, de szép egyéni akciója végén leadott lövése után Augusto Batalla védett. A kiesés ellen küzdő vendégek kimondottan jól tartották magukat, egészen másként alakulhatott volna a mérkőzés, ha az 5. percben Iliasz Ahomas jobban céloz ügyes cselei után. A 35. és a 37. percben is akadt helyzetük a vallecasiaknak, erre már feltűnően hangos füttyszó harsant fel a lelátóról. A lefújásig Brahim Díaz elszórakozott egy nagy ziccert, a lefújás után több tízezren folytatták a hangos tüntetést a csapat ellen.

Raúl Asencio került az áldozati bárány szerepébe, őt kapta le a szünetben Arbeloa, de a helyére visszalépő Aurélien Tchouaméni (Dani Ceballos a középpályán szállt harcba) mellől szerezte meg az egyenlítő gólt a a Real Madrid akadémiáján, a La Fábricán nevelkedő Jorge de Frutos. A sakk-mattra kijátszott akció után különösen nyomasztóvá vált a légkör a stadionban, és ez a rekordbajnok támadásain sem segített. A Rayo a birkózás szintjére vitte a játékot, a Madrid erőlködött, a 64. percben majdnem a fordítás is összejött: Andrei Ratiu a saját térfeléről vezethette kapura a labdát, de a megoldásán látszott, hogy jobbhátvédként még edzésen sem kerül ilyen helyzetbe: túl közel vitte Thibaut Courtois-hoz, és jobb helyett bal lábbal gurította a labdát a kapusba. Kylian Mbappénak olyan kifogása nem lehet, hogy keveset jár a kapu előtt, hihetetlen, mit hagyott ki a 68. percben. Arda Güler ugratta ki, a francia csatár elvitte a labdát Batalla mellett, majd ballal, kissé balról a lécet találta el, túlságosan megemelte a labdát a becsúszó védő mentési kísérletétől tartva.

Ekkor már a pályán volt Gonzalo Garcia, a 77. percben pedig érkezett Rodrygo is: nyerni akart a Real Madrid, a kérdés az volt, hogy a David Alabán kívül középpályások alkotta védelem bírja-e az orrnehéz alakzatot kapott gól nélkül. A 80. percben nagy segítséget kaptak a hazaiak: Pathé Cisst iszonyú belépője után kiállította a játékvezető, Dani Ceballosnak szerencséje, hogy nem tört el a lába. Ha már a pályán maradhatott, tüzelt, kevéssel kerülte el a bal alsó sarkot a 82. percben. Aztán jöhetett a szokásos Vinícius-műsor, ezúttal azért kapott sárga lapot, mert le akarta tessékelni a pályáról a lecserélt Ahomast: az ötödik figyelmeztetése volt az idényben, kihagyja a következő bajnokit. Sokat elmond a zseniális képességű játékosról, hogy szinte kivétel nélkül ilyen butaságokért kapja a lapokat. Eduardo Camavinga is eltalálta a kapufát a 85. percben, Ceballos újabb remek megmozdulása után került középre a labda, a francia centikkel tévesztette el fejesével a kapu bal oldalát, egy perccel később Brahim is eldönthette volna a meccset, de közeli lövéséért nem kellett vetődnie a kapusnak, középre tartott. Óriási nyomást helyezett a vendégekre a Real Madrid, és a 98. percben megtört a Rayo... Nobel Mendy ritkán látható hibával hozott össze tizenegyest a hazaiaknak, a bal lábával elbökte a labdát a rúgásra lendülő jobb elöl, a szabadon repülő jobb lábbal hasba rúgta Brahim Díazt. Kylian Mbappé belőtte a büntetőt, és megmentette a Real Madridot az égéstől.

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

Real Madrid–Rayo Vallecano 2–1 (Vinícius Jr. 15., Mbappé 90+10. – 11-esből, ill. De Frutos 49.)

