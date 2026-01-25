A Barcelona szép gólokkal hozta a kötelezőt az Oviedo ellen

Nehezen indult, de a címvédő Barcelona végül simán nyert az újonc Oviedo ellen. Az első félidő után 0–0 volt az állás, az Oviedo védekezését olyannyira nem tudta a Barcelona feltörni, hogy kissé meglepő módon a katalánoknak negyvenhét perc kellett az első kaput eltaláló lövéshez. Pedig a Real Madrid szombati, a Villarreal elleni 2–0-s győzelme után mindenképpen nyernie kellett a a hazaiaknak, hogy ne csússzanak le az első helyről.

A második félidő elején végül hamar megtört a jég. Lamine Yamal szemfüles letámadása volt a kulcspillanat, megszerezte a labdát a tizenhatoson belül, majd az Dani Olmóhoz került, aki magabiztosan a jobb alsó sarokba lőtt. Néháény perccel később egy újabb védelmi hibát kihasználva Raphinha duplázott, a brazil szélső gyönyörűen emelte át az Oviedo kapusát. Majd jött egy újabb csodagól, Olmo tette oda a labdát külsővel Yamalnak, aki félollózva lőtt a jobb alsó sarokba. Az Európa-bajnok szélsőnek ez volt a nyolcadik gólja a jelenlegi idényben, ebben a naptári évben először talált be a La Ligában.

A Barcelona látványos gólokkal 3–0-ra nyert, és ezzel továbbra is vezeti a bajnokságot, Joan Garcia kapus pedig a nyolcadik bajnoki mérkőzését hozta le kapott gól nélkül az idényben.

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

Barcelona–Oviedo 3–0 (Olmo 52., Raphinha 57., Yamal 72.)

KORÁBBAN

Atlético Madrid–Mallorca 3–0 (Sörloth 22., D. López 75. – öngól, T. Almada 87.)

KÉSŐBB

18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler 2)

21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)

SZOMBAT

Villarreal–Real Madrid 0–2 (K. Mbappé 47., 90+4. – a másodikat 11-esből)

Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)

Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)

Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)

PÉNTEK

Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)