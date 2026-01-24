Nemzeti Sportrádió

A Valencia és az Osasuna a ráadás perceiben harcolta ki a győzelmet, nyert a Sevilla is

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.24. 21:21
null
Hazai pályán nyert a Valencia (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valencia Espanyol Osasuna  Rayo Vallecano Spíler Tv Sevilla Athletic Bilbao La Liga
Az Osasuna 3–1-re nyert a Rayo Vallecano vendégeként, a Valencia hazai pályán győzte le 3–2-re az Espanyolt, a Sevilla pedig 2–1-re az Athletic Bilbaót a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 21. fordulójának szombati játéknapján.

Az első fél óra végén Ante Budimir talált be közelről, ezzel vezetett az Osasuna, majd újabb 30 perc múlva Pathé Ciss fejelt hat méterről a kapuba. Úgy tűnt, a Rayo egy pontot otthon tart, ám a ráadás perceiben két gólt is kapott. Előbb Víctor Munoz lövése pattant meg Jozhua Vertrouwd lábán, majd az öngól után Asier Osambela lőtt 27 méterről a kapuba ziccerben – Augusto Batalla feleslegesen jött ki a tizenhatoson kívülre. 1–3

Negyedóra után Lucas Beltrán ugratta ki Hugo Duro, aki elvitte a labdát Marko Dmitrovics mellett, és az üres kapuba passzolt. A második félidőben egyenlített az Espanyol Ramón Terrats góljával, amire négy perc múlva válaszolt a Valencia, Eray Cömert fejelt a kapu közepébe hat méterről. Aztán ismét egalizált a barcelonai csapat, miután Urko González lövésénél a labda két hazai játékoson (Pepelun és José Copetén) is megpattant, így került a bal alsóba. Végül erre az öngólra is volt válaszuk a „denevéreknek”, mivel Largie Ramazani értékesítette a tizenegyesét a hajrában – november 21. után győzött újra hazai pályán a Valencia, immár négy bajnoki óta nyeretlen az Espanyol. 3–2

Robert Navarro egy lépésről talált be a 40. percben, viszont két perc múlva máris egyenlített a Sevilla, Peque Fernández 12 méterről lőtt a jobb alsóba. A szünet után már csak a hazaiak találtak be, Akor Adams tizenegyesből volt eredményes, így az elmúlt öt bajnokiján csak egy pontot gyűjtött az Athletic Bilbao, míg az andalúzok négy nyeretlen meccs után újra nyertek. 2–1

SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)
Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)
Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)
Villarreal–Real Madrid 0–2 (K. Mbappé 47., 90+4. – a másodikat 11-esből)

Vasárnap játsszák
14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Real Madrid21163245–17+2851
  2. Barcelona20161354–22+3249
  3. Atlético Madrid20125335–17+1841
  4. Villarreal20132537–21+1641
  5. Espanyol21104725–25034
  6. Betis2088433–25+832
  7. Celta Vigo2088428–20+832
  8. Osasuna21741024–25–125
  9. Elche2159729–29024
10. Real Sociedad2066826–28–224
11. Sevilla21731128–33–524
12. Athletic Bilbao21731120–30–1024
13. Girona2066820–34–1424
14. Valencia2158822–33–1123
15. Rayo Vallecano2157917–28–1122
16. Mallorca2056924–30–621
17. Getafe20631115–26–1121
18. Alavés20541116–25–919
19. Levante20451124–34–1017
20. Oviedo20271111–31–2013

 

Valencia Espanyol Osasuna  Rayo Vallecano Spíler Tv Sevilla Athletic Bilbao La Liga
Legfrissebb hírek

Mbappé meglőtte a 20. bajnoki gólját, majd panenkázós büntetővel biztosította be a Real Madrid sikerét

Spanyol labdarúgás
1 órája

Szoboszlai remek góllal egyenlített, de a 95. percben bevitt találattal a Bournemouth megverte a Liverpoolt

Angol labdarúgás
5 órája

Négy nyeretlen bajnoki után győzött újra a Manchester City

Angol labdarúgás
6 órája

Ollózós góllal egyenlített az Elche a hajrában, a Levante mégis megszerezte első hazai győzelmét

Spanyol labdarúgás
2026.01.23. 23:06

Pécsi Ármin a Liverpoolról: Meg szeretném mutatni, hogy itt a helyem

Légiósok
2026.01.23. 21:54

Dupla Tízes: öt edző, akit megnéznénk a Real Madrid kispadján Xabi Alonso utódjaként

Spanyol labdarúgás
2026.01.23. 16:22

Hátránnyal indított, végül négyet vágott és nyert Prágában az FC Barcelona

Bajnokok Ligája
2026.01.21. 22:58

Kölcsönadta Ter Stegent az FC Barcelona – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.01.21. 13:15
Ezek is érdekelhetik