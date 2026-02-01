A Real Sociedad közel volt a győzelemhez, de a Bilbao a 88. percben egyenlített a baszk derbin

A Real Sociedad kezdeményező játéka láthatóan igencsak meglepte a Bajnokok Ligája alapszakaszától a hét közepén búcsúzó Athletic Bilbaót, amely az első 45 percben semmi veszélyt nem jelentett ellenfele kapujára. Akadt viszont dolga a hazaiak válogatott kapusának, Unai Simónnak, aki nem egyszer mentette meg csapatát a kapott góltól. A 37. percben viszont már Simón sem segíthetett, Goncalo Guedes távoli lövése hatalmas erővel, védhetetlenül vágódott a hazai kapuba.

Az első félidő után teljesen megérdemelten vezetett a Real Sociedad a San Mamésban, de a szünet után fordult a játék képe – igaz, sokáig nem jelentett komoly veszélyt a Real Sociedad kapujára a Bilbao, de miután a 83. percben Brais Méndezt kiállították a kék-fehérektől, a hazaiak egyértelműen átvették a játék irányítását és beszorították ellenfelüket. A Real Sociedad nem is bírta sokáig a nagy nyomást: öt perccel később Inigo Ruiz de Galarreta nagyszerű egyéni játékkal kiharcolta magának a lövőhelyzetet, majd tökéletes mozdulattal a bal sarokba bombázott.

A Bilbao ezt követően már a győzelemért rohamozott, és ekkor már a Real Sociedad várta, hogy véget érjen a mérkőzés. Az eredmény már nem változott, az összkép alapján a döntetlen igazságos volt a baszk rangadón. 1–1

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

Athletic Bilbao–Real Sociedad 1–1 (Galarreta 88., ill. Guedes 37.)

Kiállítva: B. Méndez (83., Real Sociedad)

KORÁBBAN

Betis–Valencia 2–1 (C. Ávila 23. – 11-esből, Fornals 88., ill. Rioja 20.)

Getafe–Celta Vigo 0–0

Real Madrid–Rayo Vallecano 2–1 (Vinícius Jr. 15., Mbappé 90+10. – 11-esből, ill. De Frutos 49.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Oviedo–Girona 1–0 (Saira 74.)

Osasuna–Villarreal 2–2 (V. Munoz 20., Budimir 45+2., ill. Gerard Moreno 17., 70. – az első 11-esből)

Levante–Atlético Madrid 0–0

Elche–FC Barcelona 1–3 (Á. Rodríguez 29., ill. Lamine Yamal 6., Ferran Torres 40., Rashford 72.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)