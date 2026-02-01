Nemzeti Sportrádió

A Real Sociedad közel volt a győzelemhez, de a Bilbao a 88. percben egyenlített a baszk derbin

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 23:11
null
Címkék
spanyol foci Real Sociedad Athletic Bilbao La Liga
A baszk derbin az Athletic Bilbao a 88. percben szerzett gólnak köszönhetően mentette meg az egyik pontot a Real Sociedad ellen a spanyol élvonabeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 22. fordulójában.

A Real Sociedad kezdeményező játéka láthatóan igencsak meglepte a Bajnokok Ligája alapszakaszától a hét közepén búcsúzó Athletic Bilbaót, amely az első 45 percben semmi veszélyt nem jelentett ellenfele kapujára. Akadt viszont dolga a hazaiak válogatott kapusának, Unai Simónnak, aki nem egyszer mentette meg csapatát a kapott góltól. A 37. percben viszont már Simón sem segíthetett, Goncalo Guedes távoli lövése hatalmas erővel, védhetetlenül vágódott a hazai kapuba.

Az első félidő után teljesen megérdemelten vezetett a Real Sociedad a San Mamésban, de a szünet után fordult a játék képe – igaz, sokáig nem jelentett komoly veszélyt a Real Sociedad kapujára a Bilbao, de miután a 83. percben Brais Méndezt kiállították a kék-fehérektől, a hazaiak egyértelműen átvették a játék irányítását és beszorították ellenfelüket. A Real Sociedad nem is bírta sokáig a nagy nyomást: öt perccel később Inigo Ruiz de Galarreta nagyszerű egyéni játékkal kiharcolta magának a lövőhelyzetet, majd tökéletes mozdulattal a bal sarokba bombázott.

A Bilbao ezt követően már a győzelemért rohamozott, és ekkor már a Real Sociedad várta, hogy véget érjen a mérkőzés. Az eredmény már nem változott, az összkép alapján a döntetlen igazságos volt a baszk rangadón. 1–1

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Real Sociedad 1–1 (Galarreta 88., ill. Guedes 37.)
Kiállítva: B. Méndez (83., Real Sociedad)
KORÁBBAN
Betis–Valencia 2–1 (C. Ávila 23. – 11-esből, Fornals 88., ill. Rioja 20.)
Getafe–Celta Vigo 0–0
Real Madrid–Rayo Vallecano 2–1 (Vinícius Jr. 15., Mbappé 90+10. – 11-esből, ill. De Frutos 49.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Oviedo–Girona 1–0 (Saira 74.)
Osasuna–Villarreal 2–2 (V. Munoz 20., Budimir 45+2., ill. Gerard Moreno 17., 70. – az első 11-esből)
Levante–Atlético Madrid 0–0
Elche–FC Barcelona 1–3 (Á. Rodríguez 29., ill. Lamine Yamal 6., Ferran Torres 40., Rashford 72.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)

   
  1. FC Barcelona

22

18

1

3

60–23

+37

55

  2. Real Madrid

22

17

3

2

47–18

+29

54

  3. Atlético Madrid

22

13

6

3

38–17

+21

45

  4. Villarreal

21

13

3

5

39–23

+16

42

  5. Betis

22

9

8

5

36–28

+8

35

  6. Espanyol

22

10

4

8

26–27

–1

34

  7. Celta Vigo

21

8

8

5

29–23

+6

32

  8. Real Sociedad

22

7

7

8

30–30

0

28

  9. Osasuna

22

7

5

10

26–27

–1

26

10. Alaves

22

7

4

11

20–27

–7

25

11. Athletic Bilbao

22

7

4

11

21–31

–10

25

12. Girona

22

6

7

9

21–36

–15

25

13. Elche

22

5

9

8

30–32

–2

24

14. Sevilla

21

7

3

11

28–33

–5

24

15. Valencia

22

5

8

9

23–35

–12

23

16. Getafe

21

6

4

11

16–27

–11

22

17. Rayo Vallecano

22

5

7

10

18–30

–12

22

18. Mallorca

21

5

6

10

24–33

–9

21

19. Levante

21

4

6

11

24–34

–10

18

20. Oviedo

22

3

7

12

12–34

–22

16

Az állás

 

 

spanyol foci Real Sociedad Athletic Bilbao La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: a Betis fordított a Valencia ellen, és már ötödik

Spanyol labdarúgás
6 órája

A Rayo nyerhetett volna, de megroppant a Real Madrid nyomásától

Spanyol labdarúgás
8 órája

Rengeteg helyzetet elhibázott, de így is simán nyert a Barcelona Elchében

Spanyol labdarúgás
2026.01.31. 22:57

Tizennégy nyeretlen meccs után győzött az Oviedo, gól nélküli döntetlen a Levante–Atléticón

Spanyol labdarúgás
2026.01.31. 20:40

Védelmi rövidzárlat döntött, fontos pontokat bukott odahaza az Espanyol

Spanyol labdarúgás
2026.01.30. 23:05

A Barcelona szerződést hosszabbított Fermín Lópezzel – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.01.30. 17:21

Ter Stegen debütált, a Girona a ráadásban mentett pontot a Getafe ellen

Spanyol labdarúgás
2026.01.26. 23:05

A Barcelona szép gólokkal hozta a kötelezőt az Oviedo ellen

Spanyol labdarúgás
2026.01.25. 23:00
Ezek is érdekelhetik