Az Atalanta célratörő játékkal leiskolázta a Juventust, és elődöntőbe jutott az Olasz Kupában

2026.02.05. 23:00
Pasalic gólja hab volt a tortán (Fotó: Getty Images)
Olasz Kupa Juventus Atalanta Coppa Italia
Az Atalanta 3–0-s győzelemmel búcsúztatta a Juventust a labdarúgó Olasz Kupa csütörtöki negyeddöntőjében.

A labda az Atalantánál volt többet a meccs elején, ezzel együtt a Juventus dolgozta ki a veszélyesebb helyzeteket, s Conceicao a 21. percben a keresztlécet is eltalálta. Hat perccel később viszont már a bergamóiak vezettek, a Bremer kezezéséért megadott tizenegyest Gianluca Scamacca váltotta gólra. A kapott gólra McKennie révén válaszolhattak volna a labdabirtoklásban is fölénybe kerülő torinóiak, de az amerikai légiós nem élt a lehetőséggel, így hazai előnnyel fordultak a felek.

A szünet után Rafaele Palladino együttese ráült az eredményre, így hiába játszott mezőnyfölényben a Juventus, a hazai védelem biztos lábakon állt. A 77. percben aztán szinte a semmiből újabb gólt szerzett a „La Dea”, gyors kontra végén Bellanova adta be a labdát laposan a jobb szélről, Krsztovics ugyan lemaradt róla, ám Kamaldeen Sulemana remek ütemben érkezett, s bepofozta a labdát. Nagy bajban találták magukat tehát Luciano Spalletti fiai, de feltámadás helyett újabb kék-fekete gólt láthatott a vérszemet kapó bergamói publikum: az Atalanta letámadása hibára kényszerítette a torinói védelmet, az így indult ellencsapás végén pedig Krsztovics passzát a két perce pályán levő Mario Pasalic Kelly lába között a bal alsóba helyezte.

OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, csütörtöki mérkőzés
Atalanta–Juventus 3–0 (Scamacca 27. – 11-esből, Sulemana 77., Pasalic 85.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szerda
Internazionale–Torino 2–1 (Bonny 35., A. Diouf 48., ill. Kulenovic 57.)
Február 10., kedd
21.00: Napoli–Como
Február 11., szerda
21.00: Bologna–Lazio

 

