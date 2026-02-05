Az Atalanta célratörő játékkal leiskolázta a Juventust, és elődöntőbe jutott az Olasz Kupában

A labda az Atalantánál volt többet a meccs elején, ezzel együtt a Juventus dolgozta ki a veszélyesebb helyzeteket, s Conceicao a 21. percben a keresztlécet is eltalálta. Hat perccel később viszont már a bergamóiak vezettek, a Bremer kezezéséért megadott tizenegyest Gianluca Scamacca váltotta gólra. A kapott gólra McKennie révén válaszolhattak volna a labdabirtoklásban is fölénybe kerülő torinóiak, de az amerikai légiós nem élt a lehetőséggel, így hazai előnnyel fordultak a felek.

A szünet után Rafaele Palladino együttese ráült az eredményre, így hiába játszott mezőnyfölényben a Juventus, a hazai védelem biztos lábakon állt. A 77. percben aztán szinte a semmiből újabb gólt szerzett a „La Dea”, gyors kontra végén Bellanova adta be a labdát laposan a jobb szélről, Krsztovics ugyan lemaradt róla, ám Kamaldeen Sulemana remek ütemben érkezett, s bepofozta a labdát. Nagy bajban találták magukat tehát Luciano Spalletti fiai, de feltámadás helyett újabb kék-fekete gólt láthatott a vérszemet kapó bergamói publikum: az Atalanta letámadása hibára kényszerítette a torinói védelmet, az így indult ellencsapás végén pedig Krsztovics passzát a két perce pályán levő Mario Pasalic Kelly lába között a bal alsóba helyezte.

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, csütörtöki mérkőzés

Atalanta–Juventus 3–0 (Scamacca 27. – 11-esből, Sulemana 77., Pasalic 85.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szerda

Internazionale–Torino 2–1 (Bonny 35., A. Diouf 48., ill. Kulenovic 57.)

Február 10., kedd

21.00: Napoli–Como

Február 11., szerda

21.00: Bologna–Lazio