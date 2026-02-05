Kikapott Dubaiban a Real Madrid a férfi kosár Euroligában – videó
A Real Madrid 93–85-re kikapott a Dubai Basketballtól a férfi kosárlabda Euroliga 27. fordulójának csütörtöki játéknapján.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Real Madrid (spanyol) 93–85 (11–19, 26–25, 32–24, 24–17)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Valencia (spanyol) 99–104 (21–24, 28–12, 24–25, 15–27, 11–16) – h. u.
Bayern München (német)–Monaco (francia) 91–82 (24–23, 24–16, 20–24, 23–19)
Partizan Beograd (szerb)–Panathinaikosz (görög) 78–62 (20–19, 25–14, 21–9, 12–20)
Paris Basketball (francia)–Fenerbahce (török) 90–92 (23–21, 22–19, 23–22, 22–30)
