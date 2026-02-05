Nyolc magyar a főtáblán a férfi párbajtőrözők heidenheimi vk-versenyén

Kovács Gergely a hat darab ötös asszója után máris csomagolhatott: a heidenheimi világkupaverseny selejtezőjéből feljutott a főtáblára – a kiemelt Siklósi Gergely, Andrásfi Tibor és Koch Máté mellé.

Ugyanez a csoportkört egyébként szintén hibátlanul teljesítő Keszthelyi Zsombornak nem jött össze, a mamutmezőnyben 23-an vívtak száz százalékosan az első kanyarban, de csak 16-an juthattak fel egyből a főtáblára. Keszthelyi ebben az összevetésben a 20. lett, így várt rá két egyeneses kieséses asszó – szerencsére ez sem fogott ki rajta.

Kettejükön kívül Nagy Dávid, Osman-Touson Maruan és Somody Soma is sikerrel verekedte át magát a selejtezős napon, így pénteken a 64 között nyolc magyar köthet be Heidenheimben. Egyiküktől biztosan búcsúzunk már az első körben, hiszen Siklósi és Somody egymás ellen kezd a főtáblán.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, HEIDENHEIM

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor (kiemeltek), Kovács Gergely 6 győzelem/0 vereség, Keszthelyi Zsombor 6/6, Nagy Dávid 5/1, Bakos Bálint 5/1, Buta Levente 4/2, Fenyvesi Csabai 4/2, Osman-Touson Maruan 3/3, Somody Soma 3/3, Csabai Máté 1/5. A 128 közé jutásért: Nagy D.–F. Limardo (venezuelai) 13:12, Somody–Rod (portugál) 15:11, Osman-Touson–Kulozik (német) 15:6, Buta–Perez Triana (kolumbiai) 15:12, Bakos–Socha (lengyel) 11:10, Yoo (amerikai)–Fenyvesi 15:13. A 96 közé jutásért: Keszthelyi–Vineis (svájci) 15:10, Nagy D.–Aldawood (szaúd-arábiai) 15:8, Osman-Touson–Tauriainen (finn) 15:8, Somody–Bitsch (német) 15:14, Buta–Bouiliere (francia) 8:7, Van Nunen (holland)–Bakos 15:11. 64 közé jutásért: Keszthelyi–Gusman (argentin) 15:7, Nagy D.–Giannotte (luxemburgi) 15:8, Osman-Touson–Kuhta (finn) 15:8, Somody–Szertaj (kazah) 15:11, Rubes (cseh)–Buta 15:9