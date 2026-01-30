Védelmi rövidzárlat döntött, fontos pontokat bukott odahaza az Espanyol

Az első játékrészben a vendégeknél volt többet a labda, a vezetést ezzel együtt a hazai pályán játszó katalánok szerezték meg, Romero beadásából Roberto Fernández bólintott a kapu jobb oldalába. A baszkok válasza 12 perccel később érkezett – Antonio Blanco távoli lökete egy védőn lábán gellert kapva talált utat a jobb alsóba. A fordulás után Manolo González csapata irányított, az Alavés viszont szinte a semmiből fordítani tudott: a 71. percben Cabrera rövid hazaadására csapott le Toni Martínez, aki a középen érkező Lucas Boyé elé centerezett, az argentin csatár pedig nem hibázott.

Az Espanyol a hátralevő időben nem tudott megújulni, így egy hétvégi, Betis-, illetve Celta-siker esetén lecsúszhat az európai kupaporondot érő helyekről. 1–2

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

14.00: Oviedo–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–Barcelona (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)