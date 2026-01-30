Nemzeti Sportrádió

Védelmi rövidzárlat döntött, fontos pontokat bukott odahaza az Espanyol

M. B.M. B.
2026.01.30. 23:05
Espanyol Alavés La Liga
Az Espanyol hazai pályán kapott ki 2–1-re a vendég Alavéstől a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 22. fordulójának pénteki nyitányán.

Az első játékrészben a vendégeknél volt többet a labda, a vezetést ezzel együtt a hazai pályán játszó katalánok szerezték meg, Romero beadásából Roberto Fernández bólintott a kapu jobb oldalába. A baszkok válasza 12 perccel később érkezett – Antonio Blanco távoli lökete egy védőn lábán gellert kapva talált utat a jobb alsóba. A fordulás után Manolo González csapata irányított, az Alavés viszont szinte a semmiből fordítani tudott: a 71. percben Cabrera rövid hazaadására csapott le Toni Martínez, aki a középen érkező Lucas Boyé elé centerezett, az argentin csatár pedig nem hibázott.

Az Espanyol a hátralevő időben nem tudott megújulni, így egy hétvégi, Betis-, illetve Celta-siker esetén lecsúszhat az európai kupaporondot érő helyekről. 1–2

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Oviedo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Barcelona (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona21171357–22+35 52 
2. Real Madrid21163245–17+28 51 
3. Atlético Madrid21135338–17+21 44 
4. Villarreal20132537–21+16 41 
5. Espanyol22104826–27–1 34 
6. Betis2188534–27+7 32 
7. Celta Vigo2188529–23+6 32 
8. Real Sociedad2176829–2927 
9. Osasuna21741024–25–1 25 
10. Alaves22741120–27–7 25 
11. Girona2167821–35–14 25 
12. Elche2159729–2924 
13. Sevilla21731128–33–5 24 
14. Athletic Bilbao21731120–30–10 24 
15. Valencia2158822–33–11 23 
16. Rayo Vallecano2157917–28–11 22 
17. Getafe21641116–27–11 22 
18. Mallorca21561024–33–9 21 
19. Levante20451124–34–10 17 
20. Oviedo21271211–34–23 13 

 

 

Ezek is érdekelhetik