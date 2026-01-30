Védelmi rövidzárlat döntött, fontos pontokat bukott odahaza az Espanyol
Az első játékrészben a vendégeknél volt többet a labda, a vezetést ezzel együtt a hazai pályán játszó katalánok szerezték meg, Romero beadásából Roberto Fernández bólintott a kapu jobb oldalába. A baszkok válasza 12 perccel később érkezett – Antonio Blanco távoli lökete egy védőn lábán gellert kapva talált utat a jobb alsóba. A fordulás után Manolo González csapata irányított, az Alavés viszont szinte a semmiből fordítani tudott: a 71. percben Cabrera rövid hazaadására csapott le Toni Martínez, aki a középen érkező Lucas Boyé elé centerezett, az argentin csatár pedig nem hibázott.
Az Espanyol a hátralevő időben nem tudott megújulni, így egy hétvégi, Betis-, illetve Celta-siker esetén lecsúszhat az európai kupaporondot érő helyekről. 1–2
SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Oviedo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Barcelona (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|21
|17
|1
|3
|57–22
|+35
|52
|2. Real Madrid
|21
|16
|3
|2
|45–17
|+28
|51
|3. Atlético Madrid
|21
|13
|5
|3
|38–17
|+21
|44
|4. Villarreal
|20
|13
|2
|5
|37–21
|+16
|41
|5. Espanyol
|22
|10
|4
|8
|26–27
|–1
|34
|6. Betis
|21
|8
|8
|5
|34–27
|+7
|32
|7. Celta Vigo
|21
|8
|8
|5
|29–23
|+6
|32
|8. Real Sociedad
|21
|7
|6
|8
|29–29
|0
|27
|9. Osasuna
|21
|7
|4
|10
|24–25
|–1
|25
|10. Alaves
|22
|7
|4
|11
|20–27
|–7
|25
|11. Girona
|21
|6
|7
|8
|21–35
|–14
|25
|12. Elche
|21
|5
|9
|7
|29–29
|0
|24
|13. Sevilla
|21
|7
|3
|11
|28–33
|–5
|24
|14. Athletic Bilbao
|21
|7
|3
|11
|20–30
|–10
|24
|15. Valencia
|21
|5
|8
|8
|22–33
|–11
|23
|16. Rayo Vallecano
|21
|5
|7
|9
|17–28
|–11
|22
|17. Getafe
|21
|6
|4
|11
|16–27
|–11
|22
|18. Mallorca
|21
|5
|6
|10
|24–33
|–9
|21
|19. Levante
|20
|4
|5
|11
|24–34
|–10
|17
|20. Oviedo
|21
|2
|7
|12
|11–34
|–23
|13