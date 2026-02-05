Pénteki sportműsor: Kisvárda–Kazincbarcika, megnyitó a téli olimpián
FEBRUÁR 6., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
21. FORDULÓ
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
21.00: Leeds United–Nottingham Forest (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
20.45: Metz–Lille
NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
20.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
18.30: Fürth–Magdeburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
20.45: Hellas Verona–Pisa
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
21.00: Celta Vigo–Osasuna (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
18.25: Al-Naszr–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: M4sport, Duna World/M4 Sport+
CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: Csoportkör
Svédország–Nagy-Britannia
Olaszország–Svájc
Egyesült Államok–Kanada
14.35: Csoportkör
Csehország–Egyesült Államok
Észtország–Olaszország
Dél-Korea–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia
JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
14.40: Csehország–Svájc
B-CSOPORT
12.10: Franciaország–Japán
MŰKORCSOLYA
9.55: csapat – jégtánc, páros és női rövid program
ÜNNEPSÉG
20.00: megnyitó
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
10.30: Európa Top 16-bajnokság, Montreux
ATLÉTIKA
19.05: Indoor Tour, Gold-sorozat, Madrid (Tv: M4Sport+)
BIRKÓZÁS
UWW-rangsorverseny, Zágráb
Kötöttfogás, 63, 67 kg, női birkózás, 59, 62, 65, 68 kg
10.30: selejtező
12.30: elődöntő
13.30: vigaszág
18.00: helyosztó
GOLF
21.30: PGA Tour, Phoenix Open, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Nemzetek Európai Kupája, férfiak (Oslo)
19.00: Magyarország–Ausztria
KERÉKPÁR
12.05: UAE Tour, nők, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
15.30: Valenciai körverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Vasas SC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
17.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–NKA Universitas Pécs
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Sopron KC
18.00: SZTE-Szedeák–Egis Körmend
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Milan (olasz)
20.15: Olympiakosz (görög)–Virtus Bologna (olasz)
20.30: Baskonia (spanyol)–Barcelona (spanyol)
KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 141, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Szolnoki RK-SC SI–MEAFC-Peka Bau
SZNÚKER
6.00: World Grand Prix, negyeddöntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
13.00: sorsolás
ATP 250-es torna, Montpellier
12.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 1000-es torna, Doha
Egyes, selejtező
11.00: 1. forduló
WTA 500-as torna, Abu-Dzabi
12.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Kolozsvár
14.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Ostrava
14.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
VÍVÁS
2.00: női párbajtőr-világkupaverseny, Vuhszi, 64-es tábla
9.00: férfi párbajtőr-világkupaverseny, Heidenheim
10.00: férfi tőr Grand Prix-verseny, Torino, egyéni selejtező
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
18.45: UVSE–PannErgy–Miskolci VLC
19.30: VasasPlaket–Semmelweis OSC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Babó Levente, a Puskás Akadémia UEFA Ifjúsági Ligában szerepelt csapatának edzője
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; A vonalban Bánki József
9.00: Kemény Dénest hívjuk; Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: magyar sportolók jeges sportágakban a XXI. században
12.00: Bajnokok: Preiszler Gábor, műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró – Katona László
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Vízilabda, vendégünk: Merész András, a női válogatott korábbi szövetségi kapitánya
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Thury Gábor
17.00: Virányi Zsolt jelentkezik a téli olimpiáról
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
17.30: Wukovics Lászlóval vezetjük fel a Kisvárda–Kazincbarcika NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzést
17.45: Tudósítás a Kisvárda–Kazincbarcika NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál, szakértő: Wukovics László
19.45: A labdarúgó NB I hétvégi előzetese Wukovics Lászlóval
20.00: A hétvégén öt magyar kézilabdacsapat lép pályára az európai kupákban
20.30: Interjú Tokaji Viktorral, a FEHA19 jégkorongcsapatának vezetőedzőjével
21.00: Hivatalosan is elkezdődik a téli olimpia
21.15: Az NBA-ben csütörtökig cserélhettek játékosokat a csapatok
21.30: Merész András vízilabda-mesteredző volt a Hazafutás vendége
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával