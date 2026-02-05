Cseh Sándor: Az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet? Nagyon büszke vagyok a csapatra

„Nyilván fájó, hogy nem lett meg az aranyérem – kezdte Cseh Sándor szövetségi kapitány. – Két dolog miatt lehetek nagyon picit bosszús. Az egyik, hogy a negyedik negyedben két olyan gyors gólt kaptunk, amit nem értettem, miért nem tudjuk a középkezdés után rögtön azt csinálni, amit kell, amit sikerült harminc percen keresztül. Illetve, hogy az utolsó támadás során miért nem játszottunk agresszívabban, miért nem dobtuk be a labdát centerbe, amikor a hollandok folyamatosan ilyen helyzetben kapták a kiállításokat. Ezt a két bosszúságot tudom felhozni, melyek talán kellettek volna a győzelemhez. Ha ettől eltekintek, akkor azt tudom mondani, nem hiszem, hogy a csapat nagyon ennél többet tudott volna tenni a győzelemért. Mindenki szívét-lelkét kitette, vagy még annál is többet, és ilyen értelemben rendkívül büszke vagyok. Nyilván abszolút nem mindegy, hogy elsők vagy másodikok vagyunk, de alapvetően azért csináljuk ezt, hogy mindent beleadjunk és megpróbáljunk nyerni.”

A szakember szerint sok van még ebben a csapatban: „Azért a tizenöt játékosból hét olyan van, akinél a szinten tartás a cél, nyolc játékosnak pedig folyamatosan erősödnie és fejlődnie kell, ilyen szempontból van még bennünk potenciál, ám nyilván ezeket a lehetőségeket nem hozza vissza semmi. Nagyon furcsa érzés van bennem, de ugyanakkor egyszer élünk, és az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet? Nagyon büszke vagyok a csapatra. Most már kiventiláltam magam, szóval örülök annak, hogy így tudtunk vízilabdázni, valamint annak, hogy az elmúlt másfél évet tekintve mindennap egy kicsivel jobbak vagyunk.”

A hollandok görög szövetségi kapitánya, Evangelosz Dudeszisz így nyilatkozott a mérkőzés után: „Ezen a szinten a magyar és a holland válogatott között lényegében nincs különbség. Az első meccsünk is rendkívül szoros volt, most meg ötmétereseken múlt. A döntőben a támadójátékunk hatékonyságának köszönhetjük, hogy meccsben maradtunk. Valakinek veszítenie kellett, szerencsénkre nem mi, de ha játszanánk mondjuk öt meccset egymás ellen, lehet, hogy a magyarok győznének háromszor.”