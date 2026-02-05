Utolsóként a Strasbourg jutott be a legjobb nyolc közé a Francia Kupában

A Strasbourg legutóbb 2022 márciusában győzte le a Monacót, azóta hét mérkőzésen hat hercegségbeli győzelem mellett egy döntetlen született. A Strasbourg ezúttal már a hetedik percben vezetést szerzett, majd a második félidő elején Julio Enciso megduplázta a hazaiak előnyét. Ugyan három perccel később Mika Biereth a jobb alsóba talált, de újabb három perc elteltével Enciso visszaállította a kétgólos különbséget. A Strasbourg tehát hosszú idő után legyőzte a Monacót, ezzel pedig utolsóként bejutott a legjobb nyolc közé.

FRANCIA KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, csütörtöki mérkőzés

Strasbourg–Monaco 3–1

Szerdán játszották

Lorient–Paris FC 2–0

Lyon–Laval (II.) 2–0

Nice–Montpellier (II.) 3–2

Toulouse–Amiens (II.) 1–0

Troyes (II.)–Lens 2–4

Kedden játszották

Reims (II.)–Le Mans (II.) 3–0

Olympique Marseille–Rennes 3–0

A TOVÁBBI PROGRAM

Március 4.: negyeddöntő

Április 22.: elődöntő

Május 23.: döntő