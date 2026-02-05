Nemzeti Sportrádió

Utolsóként a Strasbourg jutott be a legjobb nyolc közé a Francia Kupában

B. A. P.B. A. P.
2026.02.05. 23:05
Julio Enciso duplázott a Monaco ellen (Fotó: AFP)
Francia Kupa francia labdarúgás Strasbourg Monaco
A Strasbourg 3–1-re legyőzte a Monacót a labdarúgó Francia Kupa nyolcaddöntőjének csütörtöki játéknapján, utolsóként jutva be a nyolc közé.

A Strasbourg legutóbb 2022 márciusában győzte le a Monacót, azóta hét mérkőzésen hat hercegségbeli győzelem mellett egy döntetlen született. A Strasbourg ezúttal már a hetedik percben vezetést szerzett, majd a második félidő elején Julio Enciso megduplázta a hazaiak előnyét. Ugyan három perccel később Mika Biereth a jobb alsóba talált, de újabb három perc elteltével Enciso visszaállította a kétgólos különbséget. A Strasbourg tehát hosszú idő után legyőzte a Monacót, ezzel pedig utolsóként bejutott a legjobb nyolc közé.

FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ, csütörtöki mérkőzés
Strasbourg–Monaco 3–1

Szerdán játszották
Lorient–Paris FC 2–0
Lyon–Laval (II.) 2–0
Nice–Montpellier (II.) 3–2
Toulouse–Amiens (II.) 1–0
Troyes (II.)–Lens 2–4
Kedden játszották
Reims (II.)–Le Mans (II.) 3–0
Olympique Marseille–Rennes 3–0

A TOVÁBBI PROGRAM
Március 4.: negyeddöntő
Április 22.: elődöntő
Május 23.: döntő

 

