Korlátozás nélkül úszhatnak az orosz és fehérorosz juniorok – hivatalos

Indulásuk szabaddá tételéről honlapján adott hírt az EA, amely hozzájárult, hogy a két ország sportolói ezután nemzeti zászlajukat és himnuszukat is szabadon használhatják a kontinentális szövetség égisze alatt zajló eseményeken. Az engedmény ugyanakkor nem terjed ki a felnőtt úszókra, akik továbbra is semleges színekben állhatnak rajthoz.

„Az orosz vagy fehérorosz útlevéllel rendelkező, ifjúsági és junior kategóriákban versenyző sportolókra a továbbiakban nem vonatkoznak korlátozások az európai vizes versenyeken való részvételkor sem egyéni, sem csapatversenyekben” – áll az EA csütörtöki közleményében.

A korosztályos kedvezményekről azt követően határozott a European Aquatics, hogy decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a nemzetközi sportszövetségeknek javasolta: engedélyezzék az orosz és fehérorosz sportolóknak nemzeti szimbólumaik használatát az ifjúsági versenyeken. Az engedmény korosztályos szinten jelenleg egy tucat olimpiai sportágban: vívásban, cselgáncsban, birkózásban, lovassportban, súlyemelésben, öttusában, röplabdában, baseballban és softballban, síalpinizmusban, curlingben, tekvondóban és gyeplabdában él – írta a TASZSZ orosz állami hírügynökség az EA-közleményre reagálva.