Nemzeti Sportrádió

Korlátozás nélkül úszhatnak az orosz és fehérorosz juniorok – hivatalos

Vágólapra másolva!
2026.02.05. 20:04
Fotó: Getty Images
Címkék
Oroszország Fehéroroszország European Aquatics
Az Európai Úszószövetség (European Aquatics) engedélyezte, hogy az ifjúsági és juniorkorú orosz és fehérorosz úszók immár korlátozások nélkül vehessenek részt a versenyeken.

Indulásuk szabaddá tételéről honlapján adott hírt az EA, amely hozzájárult, hogy a két ország sportolói ezután nemzeti zászlajukat és himnuszukat is szabadon használhatják a kontinentális szövetség égisze alatt zajló eseményeken. Az engedmény ugyanakkor nem terjed ki a felnőtt úszókra, akik továbbra is semleges színekben állhatnak rajthoz.

„Az orosz vagy fehérorosz útlevéllel rendelkező, ifjúsági és junior kategóriákban versenyző sportolókra a továbbiakban nem vonatkoznak korlátozások az európai vizes versenyeken való részvételkor sem egyéni, sem csapatversenyekben” – áll az EA csütörtöki közleményében.

A korosztályos kedvezményekről azt követően határozott a European Aquatics, hogy decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a nemzetközi sportszövetségeknek javasolta: engedélyezzék az orosz és fehérorosz sportolóknak nemzeti szimbólumaik használatát az ifjúsági versenyeken. Az engedmény korosztályos szinten jelenleg egy tucat olimpiai sportágban: vívásban, cselgáncsban, birkózásban, lovassportban, súlyemelésben, öttusában, röplabdában, baseballban és softballban, síalpinizmusban, curlingben, tekvondóban és gyeplabdában él – írta a TASZSZ orosz állami hírügynökség az EA-közleményre reagálva.

Oroszország Fehéroroszország European Aquatics
Legfrissebb hírek

NOB: nincs menetrendje az orosz sportot sújtó szankciók feloldásának

Téli sportok
2026.02.03. 10:30

Az IIHF fenntartja az orosz hokiválogatottakkal szembeni szankciókat

Jégkorong
2026.01.21. 22:14

Betlehem Dávid második lett az év nyílt vízi úszója szavazáson az európai szövetségnél

Úszás
2026.01.16. 16:34

Újabb orosz sportolóknak adott semleges státuszt a nemzetközi síszövetség

Téli sportok
2025.12.25. 15:00

Kézilabda: tavasszal lehet szó az orosz csapatok nemzetközi visszatéréséről

Kézilabda
2025.12.22. 14:46

Öt orosz női teniszező váltott országot az idén

Tenisz
2025.12.16. 11:36

FIDE: az orosz sakkozók semlegesként indulhassanak a csapatversenyeken

Egyéb egyéni
2025.12.12. 12:05

A FIBA továbbra sem engedi versenyezni az orosz és a fehérorosz kosárcsapatokat

Kosárlabda
2025.12.06. 13:48
Ezek is érdekelhetik