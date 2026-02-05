Lookman góllal és gólpasszal debütált, az Atlético a vártnál simábban jutott be a négy közé a Király-kupában

Korán megszerezte a vezetést az Atlético, Koke szögletét a rövid oldalon érkező Dávid Hancko bólintotta a kapuba – igaz, a hazai kaput védő Adrián sem állt a helyzet magaslatán. Néhány perccel később a frissen szerződtetett Lookman duplázhatta volna meg a madridi előnyt, de ordító helyzetben a kapu mellé gurított. A 30. percben újabb gólt szereztek a „matracosok”, remekül végigvitt akció végén Ruggeri centerezését küldte a hálóba Giuliano Simeone. S ha egy üzlet beindul... Az argentin támadó gólja után hét perccel Griezmann indította Ademola Lookmant, aki két védőt is kicselezett, majd a tizenegyespont mellől kilőtte a jobb alsót.

A fordulás után megpróbált visszajönni a meccsbe a Betis, de nem tudta feltörni a vendégek védelmét. A játékrész derekán az Atletiben góllal bemutatkozó Lookman az előkészítő szerepében jeleskedett, az ő passzából lőtt a bal felsőbe Antoine Griezmann. A meccs hajrájában Thiago Almada egy kontra végén még bevert egy, a kapusról kipattanó labdát – az Atlético meggyőző játékkal, a várnál jóval simábban jutott be a Király-kupa elődöntőjébe. 0–5

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Real Betis–Atlético Madrid 0–5 (Hancko 12., G. Simeone 30., Lookman 37., Griezmann 62., Almada 83.)