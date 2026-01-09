Férfi kézilabda, férfi és női póló Eb januárban az M4 Sporton

Labdajátékokból és téli sportokból is bő lesz a kínálat januárban a közszolgálati televízió sportcsatornáján, az M4 Sporton, amely a férfia kézilabda, férfi és női vízilabda, Európa-bajnokság mellett a férfi futsal, valamint a műkorcsolya, gyorskorcsolya és rövidpályás kontinenstorna küzdelmeit is műsorra tűzi.

A 2026-os férfi vízilabda Európa-bajnokság január 10-én kezdődik Belgrádban, a magyar válogatott az első mérkőzést szombaton, 17:45-től a franciák ellen játssza, a csoportmérkőzések során még január 12-én Montenegró, 14-én Málta lesz a mieink ellenfele. A női vízilabda Európa-bajnokságot a 2024-eshez hasonlóan külön rendezik a férfi Eb-től – a hölgyek Portugáliában, Funchalban ugranak vízbe január 26. -február 5. között. A magyar férfi és női vízilabda-válogatott valamennyi Eb-mérkőzését élőben követhetik az M4 Sporton, az m4sport.hu oldalon és a Nemzeti Sportrádióban.

A férfi kézilabda Európa-bajnokság január második felének kiemelt eseménye lesz, hiszen január 15. és 31. között három skandináv ország – Dánia, Svédország és Norvégia – rendezi közösen a meccseket, a mieink a csoportban Izland, Olaszország és Lengyelország ellen kezdik a kontinensviadalt. Valamennyi mérkőzést 20:30-tól élőben követhetik az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon, valamint a Nemzeti Sportrádióban.

Tíz év után ismét Európa-bajnokságon szerepel a magyar férfi futsalválogatott – valamennyi magyar vonatkozású Eb-mérkőzést január 20. és február 7. között láthatnak az M4 Sporton, az M4 Sport+ csatornán, illetve online az m4sport.hu oldalon.

A milánói téli olimpia előtt még Európa legjobb gyorskorcsolyázói is összecsapnak, összesen tíz nap leforgása alatt – január 9 – 18. között – megrendezik a gyorskorcsolya, műkorcsolya és rövidpályás gyorskorcsolya kontinensviadalt is, amelyet az M4 Sporton, az M4 Sport+-on, illetve az m4sport.hu oldalon láthatnak.

JANUÁRI SPORTESEMÉNYEK AZ M4 SPORT CSATORNÁIN

Férfi kézilabda Európa-bajnokság (Dánia, Norvégia, Svédország) – január 15–31.

Férfi vízilabda Európa-bajnokság (Belgrád, Szerbia) – január 10–25.

Női vízilabda Európa-bajnokság (Funchal, Portugália) – január 26–február 5.

UEFA Futsal Európa-bajnokság (Lettország, Litvánia, Szlovénia) – január 20–február 7.

Gyorskorcsolya Európa-bajnokság (Tomaszów Mazowiecki, Lengyelország) – január 9–11.

Műkorcsolya Európa-bajnokság (Sheffield, Egyesült Királyság) – január 13–18.

Rövid pályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság (Tilburg, Hollandia)– január 16–18.

Műkorcsolya négy kontinens bajnokság (Peking, Kína) – január 21–25.

Cyclo-cross-világbajnokság (Hulst, Hollandia) – január 30 –február 1.

Férfi röplabda Magyar Kupa négyes döntő – január 30-31.

Jégkorong Magyar Kupa elődöntők – január 31.

Cyclo-cross világkupa-sorozat – Zonhoven, január 4.; Benidorm, január 18.; Maasmechelen, január 24.; Hoogerheide, január 25.;

Rövid pályás gyorskorcsolya világkupa (Inzell, Németország) – január 24–25.