Bogdán Ádám a Debreceni VSC új sportigazgatója – hivatalos

Bogdán Ádám a dvsc.hu-nak adott nyilatkozatában beszélt alapelveiről és terveiről is.

„Amikor a DVSC megkeresett, rögtön úgy éreztem, egyik fél sem találhatott volna jobb helyzetet a közös munkához. Angol tulajdonosa lett a klubnak, én pedig rengeteg évet töltöttem abban a futballközegben. Attól a régiótól, ahol Stockport is van, lényegében tíz percre laktam, ott éltem legalább tíz-tizenegy évet a környéken. Azt a futballkultúrát, azt a futballnyelvet én ismerem és szeretem is. Másfelől természetesen ismerősen mozgok a magyar futballközegben is, így aztán ez egy olyan fúzió, ami úgymond nekem lett kitalálva, találkozik az angol foci a magyar focival” – mondta a sportigazgató, aki konkrétumokról is nyilatkozott.

– A legfontosabb az, hogy az átigazolási időszakban minél több értékünket, fontos játékosunkat meg tudjuk tartani, közben pedig ha szükséges, tudjunk minőséget javítani. Jó helyzetben vagyunk, hiszen kiváló munkát végzett a szakmai stáb és a csapat a szezon első felében, előkelő helyen várjuk a tavaszt, ami remek platform arra, hogy jól szerepeljünk a folytatásban is. Nagyon sok minden jól működik Debrecenben. Az én futballfilozófiám alapját az a helyi, környékbeli fiatalokra építő, őket a felnőttcsapatba segítő munka adja, aminek a csúcsa aztán a nemzetközi kupaszereplés is lehet. Ennek a DVSC-nél nagy hagyománya van, és gyönyörű feladatnak tartom. Ezt szeretnénk ismét megcsinálni, nyilván úgy, hogy mindig voltak és lesznek is, akik „kívülről” érkeznek, és tudnak segíteni. Debrecenben vonzó tényező volt, hogy itt mindennek az alapjai megvannak, ez működőképes, lehet és van értelme hozzátenni. A klub új tulajdonosa és szakembergárdája is így gondolkozik erről, egyféleképpen látjuk a dolgokat, így semmi akadálya annak, hogy belevágjunk a közös munkába.”