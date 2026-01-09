Nemzeti Sportrádió

Bogdán Ádám a Debreceni VSC új sportigazgatója – hivatalos

P. GY. B.
2026.01.09. 12:17
Bogdán Ádám a DVSC új sportigazgatója (Fotó: dvsc.hu)
Ahogy a Nemzeti Sport korábban már jelezte, Bogdán Ádám lett a Debreceni VSC labdarúgócsapatának új sportigazgatója – erről a hajdúsági klub számolt be saját hivatalos oldalain.
Labdarúgó NB I
2025.12.20. 11:57

NS-infó: Bogdán Ádám lehet a DVSC új sportigazgatója

A korábban a Liverpoolban is futballozó, az FTC-ből visszavonult kapus az angliai kapcsolatai révén került képbe a leendő tulajdonosnál.

A Debreceni VSC labdarúgócsapata az év elején tulajdonost váltott, és azt a Nemzeti Sport már korábban jelezte, hogy a váltással új sportigazgató is érkezhet Bogdán Ádám személyében. A hajdúsági klub pénteken délben be is jelentette a korábbi válogatott kapus érkezését.

Az egykori válogatott kapus elvégezte a PFA (Professional Footballers’ Association) Business School sportigazgatói képzését Angliában.

Ádám személyében magasan kvalifikált, klubunk értékrendjét értő, filozófiáját magáénak tekintő, a futballal kapcsolatban modern szemlélettel és nemzetközi tapasztalattal rendelkező sportszakembert köszönthetünk a Loki családjában. Folyékonyan beszél angolul, sportigazgatóként önálló munkája mellett nagyszerű kapocs is lesz az angol tulajdonosunk szakmai stábja és a debreceni szakemberek között. Közös célunk a DVSC Labdarúgó Akadémia fiataljainak tudatos felkészítése és beépítése a DVSC NB I-es csapatában való szereplésre. Megtisztelő, hogy soraink között tudhatjuk, szeretettel fogadjuk és sok közös sikert kívánunk Neki! Hajrá Loki! – mondta Makray Balázs cégvezető.

Labdarúgó NB I
2026.01.07. 11:58

DVSC: a klub hivatalosan is bejelentette a tulajdonosváltást

A debreceniek megerősítették a Nemzeti Sport értesüléseit: a Stockport County tulajdonosi köre érkezett a klubhoz, angol és magyar igazgatósági tagok, Ike Thierry Zaengel már nem szerepel az új vezetésben.

Bogdán Ádám a dvsc.hu-nak adott nyilatkozatában beszélt alapelveiről és terveiről is. 

„Amikor a DVSC megkeresett, rögtön úgy éreztem, egyik fél sem találhatott volna jobb helyzetet a közös munkához. Angol tulajdonosa lett a klubnak, én pedig rengeteg évet töltöttem abban a futballközegben. Attól a régiótól, ahol Stockport is van, lényegében tíz percre laktam, ott éltem legalább tíz-tizenegy évet a környéken. Azt a futballkultúrát, azt a futballnyelvet én ismerem és szeretem is. Másfelől természetesen ismerősen mozgok a magyar futballközegben is, így aztán ez egy olyan fúzió, ami úgymond nekem lett kitalálva, találkozik az angol foci a magyar focival” – mondta a sportigazgató, aki konkrétumokról is nyilatkozott.

A legfontosabb az, hogy az átigazolási időszakban minél több értékünket, fontos játékosunkat meg tudjuk tartani, közben pedig ha szükséges, tudjunk minőséget javítani. Jó helyzetben vagyunk, hiszen kiváló munkát végzett a szakmai stáb és a csapat a szezon első felében, előkelő helyen várjuk a tavaszt, ami remek platform arra, hogy jól szerepeljünk a folytatásban is. Nagyon sok minden jól működik Debrecenben. Az én futballfilozófiám alapját az a helyi, környékbeli fiatalokra építő, őket a felnőttcsapatba segítő munka adja, aminek a csúcsa aztán a nemzetközi kupaszereplés is lehet. Ennek a DVSC-nél nagy hagyománya van, és gyönyörű feladatnak tartom. Ezt szeretnénk ismét megcsinálni, nyilván úgy, hogy mindig voltak és lesznek is, akik „kívülről” érkeznek, és tudnak segíteni. Debrecenben vonzó tényező volt, hogy itt mindennek az alapjai megvannak, ez működőképes, lehet és van értelme hozzátenni. A klub új tulajdonosa és szakembergárdája is így gondolkozik erről, egyféleképpen látjuk a dolgokat, így semmi akadálya annak, hogy belevágjunk a közös munkába.”

 

Ezek is érdekelhetik