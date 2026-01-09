A sorozatban nyolcadik újabb bajnoki cím megszerzése a Ferencváros elsődleges célja

A spanyolországi edzőtáborba immár Varga Barnabás nélkül utazott el a Ferencváros. Noha az értékelésben elsősorban az őszi szezonra összpontosítunk, kénytelenek vagyunk a 31 éves csatár januári átigazolásával indítani, hiszen az adás-vétel alapjaiban határozhatja meg az FTC mindennapjait. Miközben az együttes csütörtökön a spanyolországi a Mangába utazott, Varga Barnabás immár az AEK Athén labdarúgójaként készül az Arisz elleni vasárnapi bemutatkozására.

A Ferencváros több tekintetben is szintet lépett az idén. Varga Barnabás személyében magyar futballistát adott el jó pénzért, több mint 4.5 millió euróért, Tóth Alexért ennek pedig akár a háromszorosát is megkaphatja. Az ősszel a fő attrakció az Európa-liga-menetelés volt. A zöld-fehérek veretlenül zárták az El alapszakaszának idei hat mérkőzését (négy győzelem, két döntetlen), ami jelzi, az FTC immár Európában is tényező. A csapat rutinjának, érettségének köszönhetően nemcsak felveszi a versenyt az El-főtáblás együttesekkel, hanem stabilabb futballt tud nyújtani náluk. A hátralévő két – a január 22-i, Panathinaikosz elleni hazai, valamint a január 29-i, Notthingham Forest elleni idegenbeli – találkozón a cél egyértelmű: a tabella első nyolc helyezettje között végezni, és rájátszás nélkül ott lenni a legjobb tizenhat között.

A ragyogó nemzetközi szereplés időnként a bajnokság rovására ment. Robbie Keane vezetőedző maga is elismerte, az európai meccsek árnyékában leginkább a futballisták motivációjával akadt gondja, talán emiatt fordulhatott elő, hogy elvitte a Groupama Arénából a három pontot a Puskás Akadémia, a Zalaegerszeg, a Nyíregyháza és a Debrecen is.

A 2025-ös év ettől függetlenül ismét igazolta, a Ferencváros hazai szinten nehezen verhető. Még akkor is, ha az NB I tabellájának élén meglepetésre a győriek telelnek, a Ferencváros játéktudása és a keret erőssége alapján toronymagas esélyese az újabb bajnoki arany megszerzésének. Nehezen elképzelhető, hogy az ETO lendülete kitartson májusig, a Ferencváros pedig kénytelen lesz jobban koncentrálni az NB I-es meccsekre, hiszen az Üllői úton sem tagadják, az elsődleges cél továbbra is a bajnoki cím megnyerése, sorozatban a nyolcadik. A legutóbbi idényben az utolsó fordulóban a Győr ellen aratott idegenbeli (2–1) győzelem is kellett az aranyéremhez, a Puskás Akadémia a végsőkig az FTC nyakában loholt. Kérdés, az idén az első ötben telelő Győr, Paks, Debrecen és Puskás Akadémia közül valamelyik képes lesz-e a végsőkig tartani a lépést a címvédővel.

Az őszi szezon elején a Ferencváros kerete stabilnak tűnt: a támadósorban a tapasztalt játékosok mellett fiatal tehetségek is lehetőséget kaptak, a középpályán a kreativitás és a tapasztalat kombinációja volt a jellemző, a védelemben pedig a rutinos, nemzetközi szinten is bizonyított légiósok adtak stabilitást, nem véletlen, hogy az NB I-ben a győriek mögött (17) a második legkevesebb gólt kapta (18) az FTC. A középpályán sok futballista szerepelt, Robbie Keane-nek számos variációs lehetősége volt, hol egy, hol két szűrővel lépett pályára az együttes. A klubot a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nyáron életbe lépő magyar futballisták szerepeltetéséről szóló ajánlása, valamint a fiatalszabály sem zavarta meg, kellő számú – és megfelelő tudású – magyarral vágott neki az ősznek, többen közülük a húzóemberek közé tartoztak. A már említett Varga Barnabás az NB I-ben is szórta a gólokat, 17 meccsen tíz gólig jutott, Tóth Alex a korábbinál is érettebb futballal rukkolt ki, Gruber Zsombor lendületes játékkal hívta fel magára a figyelmet, Szalai Gábor védő létére fontos gólokat szerzett, a Nyíregyházáról szerződtetett Nagy Barnabás mesteri gólpasszokat adott és más fiatalok is pályára léptek.

Robbie Keane jól érzékelhetőn passzol a Ferencvároshoz, igazi győztes típus, aki az oldalvonal mellett motiváltan vág neki minden mérkőzésnek. Hogy elégedettek vele az Üllői úton, mi sem mutatja jobban, mint hogy az ír vezetőedző érkezését január 6-án jelentették be, decemberben pedig már meg is hosszabbították szerződését. Kevesebb mint tizenkét hónap elég volt számára, hogy letegye névjegyét a magyar klubnál.

A tavaszi NB I-es teljesítményt befolyásolhatja, hogy meddig lesz versenyben Európában a csapat, ám az biztos, a bajnokságban nem férnek bele újabb botlások. Az FTC küldöttsége csütörtökön útra kelt Spanyolországba, La Mangában három felkészülési találkozó vár a játékosokra, január 10-én a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel, két nappal később a Bolla Bendegúzt is alkalmazó osztrák Rapid lesz az ellenfél, január 15-én pedig a Bajnokok Ligája-selejtezőből is jól ismert dán FC Midtjylland.

A ferencvárosi szurkolók kénytelenek lesznek megszokni, ha beadás érkezik a kapu elé, immár nem Varga Barnabás lesz, aki a legmagasabbra ugrik. Az Üllői úti kedvenc Görögországba szerződésével sok pénzhez jutott a Ferencváros, de a góljait nehéz lesz pótolni. Az ősszel a Kazincbarcika ellen oda-vissza a kapuba talált, a Nyíregyháza, az ETO, a Paks, az Újpest, a Zalaegerszeg és az MTK ellen egyszer-egyszer volt eredményes, míg a Debrecen ellen duplázott. A 31 éves, 28-szoros válogatott csatár 2023 nyarán érkezett a Ferencvárosba, most úgy érezte, ideje váltani. Varga Barnabás: nyolc csapatnak tíz gól