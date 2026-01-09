Kínos magyarázkodás a kenyai szövetségtől az egyiptomi szabadkártyája miatt

A válasz pénteken aztán be is futott, ám nehéz eldönteni, hogy a kenyai szövetség magyarázkodása, vagy Abdelkader produkciója a kínosabb-e?

A szövetség ugyanis azt állítja, hogy aki eredetileg szabadkártyát kapott, úgy döntött, inkább a selejtezőben indul, és egyedül Abdelkader jelentkezett szabadkártyáért. „A rendelkezésre álló információk alapján, valamint a torna zavartalan és fair lebonyolítását, továbbá az afrikai tenisz fejlődését szem előtt tartva az a döntés született, hogy Abdelkader kisasszony megkapja az igényelt szabadkártyát” – írta a Kenyai Teniszszövetség közleményében.

A gond az, hogy a magyarázat több pontja is távol áll az életszerűségtől, illetve az általában követett gyakorlattól. Eleve a legritkábban mondják azt a versenyzők, hogy nem szeretnének alanyi jogon főtáblások lenni, inkább végigszenvednék magukat a bizonytalan kimenetelű selejtezőn. Másrészt, a szabadkártyákra nem jelentkezni szokás, azokat a szervezők ajánlják fel fiatal hazai tehetségeknek, esetleg olyan idősebb hazai teniszezőknek, akik éppen sérülés után térnek vissza, és ezzel segítenék a játékost.

Azt azért legalább készségesen elismerik a kenyaiak, hogy Abdelkadernek nem kellett volna megkapnia ezt a szabadkártyát.

Ami egyébként magát a tornát illeti, azon 8. helyen kiemeltként a világranglistán 512. helyet elfoglaló Udvardy Luca is szerepel, és ha már ott van, folytatja remek szereplését. Pénteken délelőtt remek skalpot gyűjtött, amikor két könnyű játszmában, 6:0, 6:2-re legyőzte a torna 2. kiemeltjét, a világranglistán 343. helyen álló szerb Natalija Szenicset. Ezzel Udvardy bejutott az elődöntőbe, ahol az olasz Martina Colmegna lesz az ellenfele szombaton.