„Remélem, ezek az első gólok a sok közül” – Gonzalo García a Betis elleni triplájáról
Gonzalo García mesterhármast szerzett, a Real Madrid öt góllal kitömte a Betist
„Különleges délután ez, nagyon boldog vagyok. – idézi a vasárnap délutáni összecsapást eldöntő Gonzalo Garcíát a királyi klub honlapja. – Micsoda évkezdés! Ezek voltak az első góljaim az évben, továbbá először tripláztam a Bernabéuban. Remélem, ezek az első gólok a sok közül. (...) Nem tudom egyik gólomat sem kiemelni, számomra minden egyes találat különleges. Néhány aláírást még be kell gyűjtenem a labdára a társaktól, de hálás vagyok, hiszen nélkülük nem tudtam volna mesterhármast szerezni.”
A 21 esztendős center arra is kitért, hogy a Bernabéu közönsége hangos ovációval jutalmazta játékát, amikor lecserélték.
„Rendkívül büszke vagyok. Gyerekkorom óta ennek a klubnak vagyok a szurkolója, hosszú éveket töltöttem az utánpótlásban, így számomra a szurkolói ováció egy olyan pillanat, amelyet örökre megőrzök. Bízom benne, hogy a további gólokkal segíthetem győzelemre a csaapatot a folytatásban, s egy jó idényt zárunk majd” – mondta a García, hozzátéve, hogy a csapat fókusza már az Atlético Madrid elleni Szuperkupa-mérkőzésen van.
„Álomszerű meccset játszott – értékelte a saját nevelésű csatár produkcióját a Real Madrid mestere, Xabi Alonso. – Ez az első idénye a felnőtt csapatban, s máris mesterhármast jegyez a Bernabéuban. Nagyon szeretett volna betalálni a saját szurkolóink előtt, én pedig nagyon örülök neki, továbbá a napi munkájára is büszke vagyok, függetlenül attól, hogy épp játszik-e vagy sem. A hozzáállása példaértékű, s szerintem ő a remek példája annak, hogy mit jelent a Real Madrid saját nevelésű játékosaként pályára lépni. Gratulálok neki a mai produkcióhoz, csak így tovább!”
A baszk szakember futballszakmai szempontból is kiemelte a García által képviselt játékosprofilt.
„A labdarúgás labdával, valamint anélkül is egy csapatjáték, amelyben a csatárok indítják a letámadást, s ők alkotják a csapat előretolt védelmi vonalát is. Gonzalo ezt az elvet a magáévá tette; rendkívül agresszív futballista, robbanékony, jól támad le, ráadásul még gólérzékeny is. Ha a védekezésbeli képességek ilyen gólszerző ösztönnel párosulnak, az sokat tesz hozzá a csapat egyensúlyához” – mondta Alonso, hozzátéve, hogy mindig az adott találkozó függvényében rakja össze a támadósort.
A királyi gárda szakvezetője a röviden a sérülésekről is szót ejtett.
„Mbappé játékát sem lehet még kizárni, majd kedden eldöntjük, hogy elutazik-e a csapattal. Tchouaméni viszont biztos tagja lesz a Szaúd-Arábiába tartó keretnek” – szögezte le Xabi Alonso.
SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
REAL MADRID–REAL BETIS 5–1 (1–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 190 néző. Vezette: A. Hernández
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger (F. Mendy, 89.), Carreras – Rodrygo (Güler, 77.), Camavinga, Tchouaméni (Dani Ceballos, 81.), Jude Bellingham – Gonzalo García (Fran García, 88.), Vinícius Júnior (Mastantuono, 77.). Vezetőedző: Xabi Alonso
BETIS: Álvaro Valles – Ortiz (Bellerín, a szünetben), Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez – Deossa (Lo Celso, a szünetben), Roca (Altimira, 67.) – Antony (Pablo García, 88.), Fornals, Ruibal (Riquelme, 67.) – Cucho Hernández. Vezetőedző: Manuel Pellegrini
Gólszerző: Gonzalo García (20., 50., 82.), Asencio (56.), Fran García (90+4.), ill. Cucho Hernández (66.)
|1. Barcelona
19
|16
|1
|2
|53–20
|+33
|49
|2. Real Madrid
19
|14
|3
|2
|41–17
|+24
|45
|3. Villarreal
17
|12
|2
|3
|34–16
|+18
|38
|4. Atlético Madrid
19
|11
|5
|3
|34–17
|+17
|38
|5. Espanyol
18
|10
|3
|5
|22–19
|+3
|33
|6. Betis
18
|7
|7
|4
|30–24
|+6
|28
|7. Celta Vigo
18
|6
|8
|4
|24–20
|+4
|26
|8. Athletic Bilbao
19
|7
|3
|9
|17–25
|–8
|24
|9. Elche
18
|5
|7
|6
|24–23
|+1
|22
|10. Getafe
18
|6
|3
|9
|14–23
|–9
|21
|11. Sevilla
18
|6
|2
|10
|24–29
|–5
|20
|12. Osasuna
18
|5
|4
|9
|18–21
|–3
|19
|13. Alaves
18
|5
|4
|9
|15–21
|–6
|19
|14. Rayo Vallecano
18
|4
|7
|7
|14–21
|–7
|19
|15. Real Sociedad
18
|4
|6
|8
|22–26
|–4
|18
|16. Mallorca
18
|4
|6
|8
|20–26
|–6
|18
|17. Girona
18
|4
|6
|8
|17–34
|–17
|18
|18. Valencia
18
|3
|7
|8
|17–30
|–13
|16
|19. Levante
17
|3
|4
|10
|20–29
|–9
|13
|20. Oviedo
18
|2
|6
|10
|8–27
|–19
|12