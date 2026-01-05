„Remélem, ezek az első gólok a sok közül” – Gonzalo García a Betis elleni triplájáról

„Különleges délután ez, nagyon boldog vagyok. – idézi a vasárnap délutáni összecsapást eldöntő Gonzalo Garcíát a királyi klub honlapja. – Micsoda évkezdés! Ezek voltak az első góljaim az évben, továbbá először tripláztam a Bernabéuban. Remélem, ezek az első gólok a sok közül. (...) Nem tudom egyik gólomat sem kiemelni, számomra minden egyes találat különleges. Néhány aláírást még be kell gyűjtenem a labdára a társaktól, de hálás vagyok, hiszen nélkülük nem tudtam volna mesterhármast szerezni.”

A 21 esztendős center arra is kitért, hogy a Bernabéu közönsége hangos ovációval jutalmazta játékát, amikor lecserélték.

„Rendkívül büszke vagyok. Gyerekkorom óta ennek a klubnak vagyok a szurkolója, hosszú éveket töltöttem az utánpótlásban, így számomra a szurkolói ováció egy olyan pillanat, amelyet örökre megőrzök. Bízom benne, hogy a további gólokkal segíthetem győzelemre a csaapatot a folytatásban, s egy jó idényt zárunk majd” – mondta a García, hozzátéve, hogy a csapat fókusza már az Atlético Madrid elleni Szuperkupa-mérkőzésen van.

„Álomszerű meccset játszott – értékelte a saját nevelésű csatár produkcióját a Real Madrid mestere, Xabi Alonso. – Ez az első idénye a felnőtt csapatban, s máris mesterhármast jegyez a Bernabéuban. Nagyon szeretett volna betalálni a saját szurkolóink előtt, én pedig nagyon örülök neki, továbbá a napi munkájára is büszke vagyok, függetlenül attól, hogy épp játszik-e vagy sem. A hozzáállása példaértékű, s szerintem ő a remek példája annak, hogy mit jelent a Real Madrid saját nevelésű játékosaként pályára lépni. Gratulálok neki a mai produkcióhoz, csak így tovább!”

A baszk szakember futballszakmai szempontból is kiemelte a García által képviselt játékosprofilt.

„A labdarúgás labdával, valamint anélkül is egy csapatjáték, amelyben a csatárok indítják a letámadást, s ők alkotják a csapat előretolt védelmi vonalát is. Gonzalo ezt az elvet a magáévá tette; rendkívül agresszív futballista, robbanékony, jól támad le, ráadásul még gólérzékeny is. Ha a védekezésbeli képességek ilyen gólszerző ösztönnel párosulnak, az sokat tesz hozzá a csapat egyensúlyához” – mondta Alonso, hozzátéve, hogy mindig az adott találkozó függvényében rakja össze a támadósort.

A királyi gárda szakvezetője a röviden a sérülésekről is szót ejtett.

„Mbappé játékát sem lehet még kizárni, majd kedden eldöntjük, hogy elutazik-e a csapattal. Tchouaméni viszont biztos tagja lesz a Szaúd-Arábiába tartó keretnek” – szögezte le Xabi Alonso.

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ

REAL MADRID–REAL BETIS 5–1 (1–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 190 néző. Vezette: A. Hernández

REAL MADRID: Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger (F. Mendy, 89.), Carreras – Rodrygo (Güler, 77.), Camavinga, Tchouaméni (Dani Ceballos, 81.), Jude Bellingham – Gonzalo García (Fran García, 88.), Vinícius Júnior (Mastantuono, 77.). Vezetőedző: Xabi Alonso

BETIS: Álvaro Valles – Ortiz (Bellerín, a szünetben), Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez – Deossa (Lo Celso, a szünetben), Roca (Altimira, 67.) – Antony (Pablo García, 88.), Fornals, Ruibal (Riquelme, 67.) – Cucho Hernández. Vezetőedző: Manuel Pellegrini

Gólszerző: Gonzalo García (20., 50., 82.), Asencio (56.), Fran García (90+4.), ill. Cucho Hernández (66.)