„Remélem, ezek az első gólok a sok közül” – Gonzalo García a Betis elleni triplájáról

M. B.M. B.
2026.01.05. 10:32
Gonzalo García volt a Betis elleni ütközet főszereplője (Fotó: Getty Images)
Mint ismeretes, a Real Madrid 5–1-es győzelmet aratott a Real Betis elleni vasárnapi spanyol bajnokin. A találkozó után a klasszikus mesterhármast jegyző Gonzalo García, valamint Xabi Alonso, a királyiak vezetőedzője is értékelt.
Spanyol labdarúgás
16 órája

Gonzalo García mesterhármast szerzett, a Real Madrid öt góllal kitömte a Betist

Saját nevelésű játékosainak góljaival nyert a királyi gárda.

„Különleges délután ez, nagyon boldog vagyok. – idézi a vasárnap délutáni összecsapást eldöntő Gonzalo Garcíát a királyi klub honlapja. – Micsoda évkezdés! Ezek voltak az első góljaim az évben, továbbá először tripláztam a Bernabéuban. Remélem, ezek az első gólok a sok közül. (...) Nem tudom egyik gólomat sem kiemelni, számomra minden egyes találat különleges. Néhány aláírást még be kell gyűjtenem a labdára a társaktól, de hálás vagyok, hiszen nélkülük nem tudtam volna mesterhármast szerezni.”

A 21 esztendős center arra is kitért, hogy a Bernabéu közönsége hangos ovációval jutalmazta játékát, amikor lecserélték.

„Rendkívül büszke vagyok. Gyerekkorom óta ennek a klubnak vagyok a szurkolója, hosszú éveket töltöttem az utánpótlásban, így számomra a szurkolói ováció egy olyan pillanat, amelyet örökre megőrzök. Bízom benne, hogy a további gólokkal segíthetem győzelemre a csaapatot a folytatásban, s egy jó idényt zárunk majd” – mondta a García, hozzátéve, hogy a csapat fókusza már az Atlético Madrid elleni Szuperkupa-mérkőzésen van.

„Álomszerű meccset játszottértékelte a saját nevelésű csatár produkcióját a Real Madrid mestere, Xabi Alonso. – Ez az első idénye a felnőtt csapatban, s máris mesterhármast jegyez a Bernabéuban. Nagyon szeretett volna betalálni a saját szurkolóink előtt, én pedig nagyon örülök neki, továbbá a napi munkájára is büszke vagyok, függetlenül attól, hogy épp játszik-e vagy sem. A hozzáállása példaértékű, s szerintem ő a remek példája annak, hogy mit jelent a Real Madrid saját nevelésű játékosaként pályára lépni. Gratulálok neki a mai produkcióhoz, csak így tovább!”

A baszk szakember futballszakmai szempontból is kiemelte a García által képviselt játékosprofilt.

„A labdarúgás labdával, valamint anélkül is egy csapatjáték, amelyben a csatárok indítják a letámadást, s ők alkotják a csapat előretolt védelmi vonalát is. Gonzalo ezt az elvet a magáévá tette; rendkívül agresszív futballista, robbanékony, jól támad le, ráadásul még gólérzékeny is. Ha a védekezésbeli képességek ilyen gólszerző ösztönnel párosulnak, az sokat tesz hozzá a csapat egyensúlyához” – mondta Alonso, hozzátéve, hogy mindig az adott találkozó függvényében rakja össze a támadósort. 

A királyi gárda szakvezetője a röviden a sérülésekről is szót ejtett.

„Mbappé játékát sem lehet még kizárni, majd kedden eldöntjük, hogy elutazik-e a csapattal. Tchouaméni viszont biztos tagja lesz a Szaúd-Arábiába tartó keretnek” – szögezte le Xabi Alonso.

SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
REAL MADRID–REAL BETIS 5–1 (1–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 190 néző. Vezette: A. Hernández
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger (F. Mendy, 89.), Carreras – Rodrygo (Güler, 77.), Camavinga, Tchouaméni (Dani Ceballos, 81.), Jude Bellingham – Gonzalo García (Fran García, 88.), Vinícius Júnior (Mastantuono, 77.). Vezetőedző: Xabi Alonso
BETIS: Álvaro Valles – Ortiz (Bellerín, a szünetben), Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez – Deossa (Lo Celso, a szünetben), Roca (Altimira, 67.) – Antony (Pablo García, 88.), Fornals, Ruibal (Riquelme, 67.) – Cucho Hernández. Vezetőedző: Manuel Pellegrini
Gólszerző: Gonzalo García (20., 50., 82.), Asencio (56.), Fran García (90+4.), ill. Cucho Hernández (66.)

1. Barcelona

19

161253–20+3349
2. Real Madrid

19

143241–17+2445
3. Villarreal

17

122334–16+1838
4. Atlético Madrid

19

115334–17+1738
5. Espanyol

18

103522–19+333
6. Betis

18

77430–24+628
7. Celta Vigo

18

68424–20+426
8. Athletic Bilbao

19

73917–25–824
9. Elche

18

57624–23+122
10. Getafe

18

63914–23–921
11. Sevilla

18

621024–29–520
12. Osasuna

18

54918–21–319
13. Alaves

18

54915–21–619
14. Rayo Vallecano

18

47714–21–719
15. Real Sociedad

18

46822–26–418
16. Mallorca

18

46820–26–618
17. Girona

18

46817–34–1718
18. Valencia

18

37817–30–1316
19. Levante

17

341020–29–913
20. Oviedo

18

26108–27–1912
a la liga állása

 

 

Ezek is érdekelhetik