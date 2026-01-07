Flick: Joao Cancelo átigazolása még nem lezárt ügy

Bár az átigazolási ügyek avatott szakértője, Fabrizio Romano szerint már csak idő kérdése, hogy az FC Barcelona szerződtesse a szaúdi Al-Hilal portugál jobbhátvédjét, Joao Cancelót, a bejelentés egyelőre nem történt meg. A gránátvörös-kékek jelenleg Szaúd-Arábiában tartózkodna, ma este 8-tól Dzsiddában ugyanis Spanyol Szuperkupa-elődöntőt játszanak az Athletic Bilbaóval.

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a katalánok vezetőedzőjét, Hansi Flicket Cancelóval kapcsolatban is kérdezték, ám a német mester nem tudott szenzációval szolgálni az ügyben. A Barca dán védője, Andreas Christensen kidőlésével időszerűvé vált egy hátvéd igazolása, s Flick több forrás szerint inkább középső védőt szeretett volna igazolni – a tréner erről is beszélt az újságíróknak.

„Beszéltem a stábbal, és a sportigazgatóval, Decóval is folyamatos kapcsolatban vagyok. Ronald Araujo visszatértével megfelelő alternatíváink lesznek a középhátvéd posztján. Ami Joao Cancelót illeti, ő mindkét szélen bevethető, így plusz opciókat tudna adni a csapatnak – támadásban is. Ám egyelőre nem köttetett meg az üzlet, de örülni fogok, ha végül megszerezzük. Valóban volt szó egy középhátvéd érkezéséről, de úgy vélem, Joao szerződtetésének több értelme van, hiszen kiváló játékos” – kommentálta a sajtóértesüléseket a szakember.

Joao Cancelo kölcsönvétele a hírek szerint ötmillió eurójába kerülne a katalánoknak, akik az üzlet nyélbeütéséhez felhasználhatnák a Christensen sérülése miatt felszabaduló bérkeret egy részét.

„Az elmúlt másfél évben nagyon okosan kellett lavíroznunk az átigazolási piacon – mutatott rá Flick. – Mi nem az a klub vagyunk, amely százmilliókat képes kifizetni egy játékosért. A fiataljaink fejlődnek, s mi hiszünk bennük. Most itt a lehetőség, hogy egy rutinos harcost igazoljunk, jó lenne, ha jönne.”

A Barcelonánál ugyancsak megoldatlan Marc-André ter Stegen ügye – a tapasztalt kapust a Gironával hozták hírbe, és a gránátvörös-kékek szívesen el is engednék. A sajtótájékoztatón Hansi Flick megerősítette: a Szuperkupa-elődöntőn nem a német, nem is Wojciech Szczesny, hanem az első számú kapus, Joan García véd majd.

SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ

20.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!