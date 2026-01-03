Kylian Mbappé kihagy egy bajnokit, hogy felépüljön a Spanyol Szuperkupa elődöntőjére

A 27 éves francia világbajnok futballista bal térdének rándulása miatt kényszerül pihenőre, amelyről Xabi Alonso, a királyi gárda vezetőedzője beszélt szombaton.

„Biztosan hiányolni fogjuk Kyliant, ugyanakkor hiszünk azokban, akik pályára lépnek holnap” – utalt a tréner a vasárnap 16.15-kor kezdődő La Liga-mérkőzésre. Mbappét illetően pedig azt emelte ki, mindent megtesznek a mielőbbi visszatéréséért, és bíznak abban, hogy már a városi rivális ellen pályára léphet Szaúd-Arábiában. A Real Madrid a pontvadászatban a második helyen várja első idei találkozóját, lemaradása négy pont a címvédő és éllovas Barcelona mögött.

A katalán gárda ugyancsak érdekelt lesz jövő héten abban, hogy bejusson a Spanyol Szuperkupa fináléjába, ezt szerdán az Athletic Bilbao ellen harcolhatja ki.

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Celta Vigo–Valencia 4–1 (Borja Iglesias 33., 59. – az elsőt 11-esből, El-Abdellaui 83., H. Álvarez 90+5., ill. Pepelu 70.)

Később

16.15: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Barcelona (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Oviedo

18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Rayo Vallecano–Getafe 1–1 (De Frutos 45+1., ill. Arambarri 90+1.)