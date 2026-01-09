Kosárlabda: elhalasztják a vasárnapi Szeged–Szolnok mérkőzést

Csütörtökön a Szolnoki Olajbányász a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája playinkörében idegenben 89–80-ra nyert, ezzel kiharcolta az olasz Trieste elleni párharcban a harmadik meccset.

A magyar és az olasz csapat így kedden újra összecsap egymással, a szolnokiak pedig megkérték hétvégi ellenfelüket, az SZTE-Szedeákot, hogy halasszák el a bajnokijukat. A csongrádiak belementek ebbe, erről saját hivatalos Facebook-oldalukon adtak hírt.

„Csütörtökön este idegenbeli sikerével kiharcolta a harmadik mérkőzést a Bajnokok Ligájában a Szolnoki Olajbányász, amely így kedden játszik ismét az olasz Trieszttel. A szolnokiak halasztási kérelemmel fordultak klubunkhoz, amelyet elfogadtunk, így a vasárnapra kiírt SZTE-Szedeák—Szolnok meccset egy későbbi időpontban rendezik meg, az új időpontról tájékoztatjuk szurkolóinkat. Ezúton is gratulálunk a Szolnok győzelméhez, és sok sikert kívánunk a keddi mérkőzéshez!” – olvasható a szegediek közleményéhez.