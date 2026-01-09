Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: elhalasztják a vasárnapi Szeged–Szolnok mérkőzést

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 13:33
null
(Fotó: Facebook, Szolnoki Olajbányász)
Címkék
Szolnoki Olaj kosárlabda SZTE-Szedeák
Az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata saját hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy elhalasztják a Szolnoki Olaj elleni vasárnapi bajnokijukat.
Kosárlabda
16 órája

Bravúr Triesztben, kiharcolta a harmadik meccset a Szolnok a férfi kosár BL rájátszásában

A remeklő és 33 pontig jutó Le'Tre Darthard vezérletével egyenlített a párharcban az Olaj.

Csütörtökön a Szolnoki Olajbányász a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája playinkörében idegenben 89–80-ra nyert, ezzel kiharcolta az olasz Trieste elleni párharcban a harmadik meccset.

A magyar és az olasz csapat így kedden újra összecsap egymással, a szolnokiak pedig megkérték hétvégi ellenfelüket, az SZTE-Szedeákot, hogy halasszák el a bajnokijukat. A csongrádiak belementek ebbe, erről saját hivatalos Facebook-oldalukon adtak hírt.

„Csütörtökön este idegenbeli sikerével kiharcolta a harmadik mérkőzést a Bajnokok Ligájában a Szolnoki Olajbányász, amely így kedden játszik ismét az olasz Trieszttel. A szolnokiak halasztási kérelemmel fordultak klubunkhoz, amelyet elfogadtunk, így a vasárnapra kiírt SZTE-Szedeák—Szolnok meccset egy későbbi időpontban rendezik meg, az új időpontról tájékoztatjuk szurkolóinkat. Ezúton is gratulálunk a Szolnok győzelméhez, és sok sikert kívánunk a keddi mérkőzéshez!” – olvasható a szegediek közleményéhez.

 

Szolnoki Olaj kosárlabda SZTE-Szedeák
Legfrissebb hírek

Régi-új vezetőedző a szegedi kosárcsapat kispadján

Kosárlabda
20 órája

Férfi kosár Euroliga: a Bayern –14-ről fordítva győzött a Baskonia ellen

Kosárlabda
2026.01.07. 22:32

Nyert a Hapoel Tel-Aviv, és vezeti a férfi kosárlabda Euroligát

Kosárlabda
2026.01.06. 23:02

Férfi kosár: családi okok miatt távozik az egy hónapja igazolt légiós Pécsről

Kosárlabda
2026.01.06. 19:40

Férfi kosár NB I: távozik a Szeged vezetőedzője

Kosárlabda
2026.01.06. 13:25

Női kosár NB I: ceglédi veresége után győzelemmel kezdte az évet a Sopron

Kosárlabda
2026.01.03. 20:48

A Lakers a Doncic, James duó 65 pontjával, a Bucks Adetokunbo zsákolásával nyert

Amerikai sportok
2026.01.03. 10:03

A 2025-ös év is hangos volt a magyar fiatalok nemzetközi sikereitől

Utánpótlássport
2026.01.02. 09:02
Ezek is érdekelhetik