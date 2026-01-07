Csütörtöki sportműsor: Arsenal–Liverpool és Atlético Madrid–Real Madrid

Csütörtökön rangadót játszik Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata: a Liverpool az éllovas Arsenal vendége lesz az angol labdarúgó-élvonalban. A spanyol Szuperkupa második elődöntőjében összecsap az Atlético Madrid és a Real Madrid, a francia Szuperkupa fináléjában a PSG és a Marseille találkozik, emellett két olasz bajnokit is rendeznek ezen a napon. A férfi kosárlabda Bajnokok Ligájában a Szolnoki Olajbányász Triesztben lép pályára, míg női röplabdacsapataink közül a Békéscsaba a CEV-kupában francia, a Nyíregyháza a Challenge-kupában olasz ellenfelet fogad. Íme, a csütörtöki kiemelt sportprogram!

JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM NB I-ES CSAPAT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

14.00: Kisvárda Master Good–FK Dukla Praha (cseh) ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n! FRANCIA SZUPERKUPA

DÖNTŐ

19.00: PSG–Olympique Marseille, Kuvaitváros OLASZ SERIE A

19. FORDULÓ

18.30: Cremonese–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Milan–Genoa (Tv: Match4) SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ

20.00: Atlético Madrid–Real Madrid, Dzsidda (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n! SZAÚDI PRO LEAGUE

14. FORDULÓ

18.30: Al-Nasszr–Al-Kvadszija (Tv: Spíler1) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NCAA, rájátszás

Péntek, 1.30: elődöntő, Fiesta Bowl (Tv: Arena4) KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

20.00: Pallacanestro Trieste (olasz)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Fenerbahce (török)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Virtus Bologna (olasz)

20.30: Valencia (spanyol)–Monaco (francia)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1004 (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Női CEV-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

18.00: MBH-Békéscsaba–Volley Mulhouse Alsace (francia)

Női Challenge-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

18.00: Fatum Nyíregyháza–Megabox group Vallefoglia (olasz) SÍLÖVÉSZET

Világkupa, Oberhof

13.55: férfi sprint (Tv: Eurosport1) TENISZ

United Cup, Sydney

7.30: negyeddöntő

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane

2.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; női egyes, 3. forduló, páros, negyeddöntő és elődöntő

ATP 250-es torna, Hongkong

6.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Auckland

23.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő TEREPRALI

Dakar rali, 5. szakasz

Al-Ula–Ha'il (356 km) VÍVÁS

Párbajtőr-világkupaverseny, Fudzsejra

6.00: női egyéni selejtező

Női tőr-világkupaverseny, Hongkong

Péntek, 2.00: egyéni selejtező A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Elárverezte aranyérmeit az olimpiai bajnok

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban: Holczer Ádám

9.00: A vonalban: Pálinger Katalin

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: A három magyar női kézilabdacsapat őszi Bajnokok Ligája-mérkőzései

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, az athéni Varga Barnabás-szerződés háttere

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Kis Tamás, Somogyi Zsolt

17.00: Kosárlabda, BL-visszavágó előtt a Szolnok, a vonalban Triesztből: Fazekas Zoltán

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Gyorskorcsolya, Európa-bajnokság előtt Moravcsik-Fecskés Orsolyával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Fagypont magazin, vendég: Burján Csaba, Knoch Viktor

19.00: Labdarúgás, külföldi körkép – edzőváltás a Chelsea-nél és a Manchester Unitednál

20.00: Labdarúgás, Arsenal–Liverpool Premier League-mérkőzés előtt

21.00: Úszás, interjú Sárkány Zalánnal 2025-ről és az idei céljairól

22.30: Sportvilág