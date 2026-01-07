Csütörtöki sportműsor: Arsenal–Liverpool és Atlético Madrid–Real Madrid
JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NB I-ES CSAPAT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE
14.00: Kisvárda Master Good–FK Dukla Praha (cseh)
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA SZUPERKUPA
DÖNTŐ
19.00: PSG–Olympique Marseille, Kuvaitváros
OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
18.30: Cremonese–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Genoa (Tv: Match4)
SPANYOL SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Atlético Madrid–Real Madrid, Dzsidda (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
SZAÚDI PRO LEAGUE
14. FORDULÓ
18.30: Al-Nasszr–Al-Kvadszija (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA, rájátszás
Péntek, 1.30: elődöntő, Fiesta Bowl (Tv: Arena4)
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Pallacanestro Trieste (olasz)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 21. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Fenerbahce (török)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Virtus Bologna (olasz)
20.30: Valencia (spanyol)–Monaco (francia)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1004 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női CEV-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.00: MBH-Békéscsaba–Volley Mulhouse Alsace (francia)
Női Challenge-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.00: Fatum Nyíregyháza–Megabox group Vallefoglia (olasz)
SÍLÖVÉSZET
Világkupa, Oberhof
13.55: férfi sprint (Tv: Eurosport1)
TENISZ
United Cup, Sydney
7.30: negyeddöntő
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane
2.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; női egyes, 3. forduló, páros, negyeddöntő és elődöntő
ATP 250-es torna, Hongkong
6.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Auckland
23.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
TEREPRALI
Dakar rali, 5. szakasz
Al-Ula–Ha'il (356 km)
VÍVÁS
Párbajtőr-világkupaverseny, Fudzsejra
6.00: női egyéni selejtező
Női tőr-világkupaverseny, Hongkong
Péntek, 2.00: egyéni selejtező
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Elárverezte aranyérmeit az olimpiai bajnok
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban: Holczer Ádám
9.00: A vonalban: Pálinger Katalin
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: A három magyar női kézilabdacsapat őszi Bajnokok Ligája-mérkőzései
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, az athéni Varga Barnabás-szerződés háttere
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Kis Tamás, Somogyi Zsolt
17.00: Kosárlabda, BL-visszavágó előtt a Szolnok, a vonalban Triesztből: Fazekas Zoltán
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Gyorskorcsolya, Európa-bajnokság előtt Moravcsik-Fecskés Orsolyával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Fagypont magazin, vendég: Burján Csaba, Knoch Viktor
19.00: Labdarúgás, külföldi körkép – edzőváltás a Chelsea-nél és a Manchester Unitednál
20.00: Labdarúgás, Arsenal–Liverpool Premier League-mérkőzés előtt
21.00: Úszás, interjú Sárkány Zalánnal 2025-ről és az idei céljairól
22.30: Sportvilág