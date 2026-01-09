Elhalasztják Gulácsiék hamburgi mérkőzését – hivatalos

A télies időjárás miatt elhalasztják az FC St. Pauli–RB Leipzig mérkőzést szombaton a német labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. Erről mind a két klub hivatalos honlapja beszámolt a résztvevő klubok, a hatóságok és a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) egymással történő egyeztetése után.

„A jelenlegi időjárási körülmények, a heves havazás és hófúvások miatt a helyszín biztonsága és a mérkőzés biztonságos lebonyolítása az összes üzemeltetési szabály betartása mellett nem garantálható” – olvasható a St. Pauli hivatalos internetes oldalán.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a mérkőzést mikor pótolják. Nem csak ez a mérkőzés marad el, a Werder Bremen–Hoffenheimet sem rendezik meg, és sajtóértesülések szerint az Union Berlin–Mainz bajnoki megrendezése is kétséges.

A 16. forduló pénteken kezdődik az Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund összecsapással. A St. Pauli a 16., a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig a 4. helyen zárta a 2025-ös naptári évet.

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ

Péntek

20.30: Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Szombat

15.30: Freiburg–Hamburger SV

15.30: Heidenheim–1. FC Köln

15.30: St. Pauli–RB Leipzig (Tv: Arena4) – elhalasztva

15.30: Union Berlin–Mainz

15.30: Werder Bremen–Hoffenheim – elhalasztva

18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Borussia Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)