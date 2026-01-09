Nemzeti Sportrádió

Elhalasztják Gulácsiék hamburgi mérkőzését – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 14:19
null
Elmarad a lipcseiek bajnokija (Fotó: fcstpauli.com)
Címkék
St. Pauli Bundesliga RB Leipzg
Az FC St. Pauli és az RB Leipzig is a saját hivatalos honlapján jelentette be, hogy elhalasztják a két csapat szombati bajnokiját. A Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzés is elmarad.

A télies időjárás miatt elhalasztják az FC St. Pauli–RB Leipzig mérkőzést szombaton a német labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. Erről mind a két klub hivatalos honlapja beszámolt a résztvevő klubok, a hatóságok és a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) egymással történő egyeztetése után.

„A jelenlegi időjárási körülmények, a heves havazás és hófúvások miatt a helyszín biztonsága és a mérkőzés biztonságos lebonyolítása az összes üzemeltetési szabály betartása mellett nem garantálható” – olvasható a St. Pauli hivatalos internetes oldalán.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a mérkőzést mikor pótolják. Nem csak ez a mérkőzés marad el, a Werder Bremen–Hoffenheimet sem rendezik meg, és sajtóértesülések szerint az Union Berlin–Mainz bajnoki megrendezése is kétséges.

A 16. forduló pénteken kezdődik az Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund összecsapással. A St. Pauli a 16., a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig a 4. helyen zárta a 2025-ös naptári évet.

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
Péntek
20.30: Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
Szombat
15.30: Freiburg–Hamburger SV
15.30: Heidenheim–1. FC Köln
15.30: St. Pauli–RB Leipzig (Tv: Arena4) – elhalasztva
15.30: Union Berlin–Mainz
15.30: Werder Bremen–Hoffenheim – elhalasztva
18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Borussia Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

 

St. Pauli Bundesliga RB Leipzg
Legfrissebb hírek

Több mint 12 millió euróra büntette a klubokat a Német Labdarúgó-szövetség

Német labdarúgás
2025.12.26. 13:02

Nem történt csoda Heidenheimben, négy gólt szerezve diadalmaskodott a Bayern

Német labdarúgás
2025.12.21. 19:40

Bundesliga: vezetett a Leipzig, a Leverkusen mégis hazavitte mindhárom pontot

Német labdarúgás
2025.12.20. 20:35

Bundesliga: Schäfer András beállt a 84. percben, és remek lövéssel eldöntötte az Union Berlin meccsét

Német labdarúgás
2025.12.20. 17:34

A Dortmund nyerte meg a Borussia-rangadót

Német labdarúgás
2025.12.19. 22:38

Bundesliga: otthon vesztett pontot a sereghajtó ellen a Bayern

Német labdarúgás
2025.12.14. 19:37

Csak ikszelt Freiburgban a Dortmund, nem tudta megelőzni a Lipcsét

Német labdarúgás
2025.12.14. 17:32

Bundesliga: a Hoffenheim nagyon megverte a Hamburgot, idegenben alkotott nagyot a Wolfsburg

Német labdarúgás
2025.12.13. 17:38
Ezek is érdekelhetik