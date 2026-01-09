A magyar férfi kéziválogatott a spanyolok és a norvégok előtt az EHF Eb-erősorrendjében

A magyar a nyolcadik legerősebb európai férfi kézilabda-válogatott – legalábbis az EHF szerint. Az európai szövetség a január 15-én kezdődő kontinensbajnokság felvezetéseként tette közzé rangsorát, amelyben legjobbjaink megelőzik a kétszeres világbajnok és Európa-bajnok spanyol válogatottat, valamint a kétszeres világbajnoki ezüst, egyszeres Európa-bajnoki bronzérmes Norvégiát is.

A magyar válogatottat bemutató passzusban a kontinentális szövetség honlapja kiemeli a két évvel ezelőtti Európa-bajnoki 5. helyet, s csapatunk játékát a magyar és a spanyol stílus ötvözeteként jellemzi. A portál kiemeli, hogy Chema Rodríguez rendszere remek fizikumú védőjátékosainkra épül, támadásban pedig Ilic Zorant és Bánhidi Bencét emeli ki, utóbbiról megjegyezve, hogy a Szeged ásza a beálló posztján a világ egyik legjobbja.

Az erősorrend első helyén a 2024-es olimpiai bajnok, sorozatban négy világbajnoki címet nyerő, társházigazda Dánia áll, megelőzve a címvédő Franciaországot, valamint Izlandot.

AZ EHF ERŐSORRENDJE A FÉRFI KÉZILBDA EURÓPA-BAJNOKSÁG ELŐTT

1. Dánia

2. Franciaország

3. Izland

4. Svédország

5. Németország

6. Portugália

7. Horvátország

8. Magyarország

9. Spanyolország

10. Norvégia