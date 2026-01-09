A magyar férfi kéziválogatott a spanyolok és a norvégok előtt az EHF Eb-erősorrendjében
A magyar a nyolcadik legerősebb európai férfi kézilabda-válogatott – legalábbis az EHF szerint. Az európai szövetség a január 15-én kezdődő kontinensbajnokság felvezetéseként tette közzé rangsorát, amelyben legjobbjaink megelőzik a kétszeres világbajnok és Európa-bajnok spanyol válogatottat, valamint a kétszeres világbajnoki ezüst, egyszeres Európa-bajnoki bronzérmes Norvégiát is.
A magyar válogatottat bemutató passzusban a kontinentális szövetség honlapja kiemeli a két évvel ezelőtti Európa-bajnoki 5. helyet, s csapatunk játékát a magyar és a spanyol stílus ötvözeteként jellemzi. A portál kiemeli, hogy Chema Rodríguez rendszere remek fizikumú védőjátékosainkra épül, támadásban pedig Ilic Zorant és Bánhidi Bencét emeli ki, utóbbiról megjegyezve, hogy a Szeged ásza a beálló posztján a világ egyik legjobbja.
Az erősorrend első helyén a 2024-es olimpiai bajnok, sorozatban négy világbajnoki címet nyerő, társházigazda Dánia áll, megelőzve a címvédő Franciaországot, valamint Izlandot.
AZ EHF ERŐSORRENDJE A FÉRFI KÉZILBDA EURÓPA-BAJNOKSÁG ELŐTT
1. Dánia
2. Franciaország
3. Izland
4. Svédország
5. Németország
6. Portugália
7. Horvátország
8. Magyarország
9. Spanyolország
10. Norvégia
A magyar férfiválogatott 21 fős kerete:
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)
A válogatott felkészülési programja:
2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia
Az Európa-bajnokság csoportjai:
A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia
B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia
C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna
D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc
E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia
F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország
A magyar válogatott csoportmérkőzései:
2026. január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország
2026. január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország
2026. január 20., 20.30: Magyarország–Izland