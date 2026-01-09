Nemzeti Sportrádió

A magyar férfi kéziválogatott a spanyolok és a norvégok előtt az EHF Eb-erősorrendjében

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 12:45
null
Bánhidi Bence (középen) az EHF szerint nemcsak termetével magaslik ki a magyar válogatottból (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság magyar férfi kézilabda-válogatott erősorrend
A spanyol és a norvég csapatot is megelőzi az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapján közzétett erősorrendben a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelyet a portál közvetlenül Horvátország mögé, a 8. helyre rangsorolt.

A magyar a nyolcadik legerősebb európai férfi kézilabda-válogatott – legalábbis az EHF szerint. Az európai szövetség a január 15-én kezdődő kontinensbajnokság felvezetéseként tette közzé rangsorát, amelyben legjobbjaink megelőzik a kétszeres világbajnok és Európa-bajnok spanyol válogatottat, valamint a kétszeres világbajnoki ezüst, egyszeres Európa-bajnoki bronzérmes Norvégiát is.

A magyar válogatottat bemutató passzusban a kontinentális szövetség honlapja kiemeli a két évvel ezelőtti Európa-bajnoki 5. helyet, s csapatunk játékát a magyar és a spanyol stílus ötvözeteként jellemzi. A portál kiemeli, hogy Chema Rodríguez rendszere remek fizikumú védőjátékosainkra épül, támadásban pedig Ilic Zorant és Bánhidi Bencét emeli ki, utóbbiról megjegyezve, hogy a Szeged ásza a beálló posztján a világ egyik legjobbja.

Az erősorrend első helyén a 2024-es olimpiai bajnok, sorozatban négy világbajnoki címet nyerő, társházigazda Dánia áll, megelőzve a címvédő Franciaországot, valamint Izlandot.

AZ EHF ERŐSORRENDJE A FÉRFI KÉZILBDA EURÓPA-BAJNOKSÁG ELŐTT
  1. Dánia
  2. Franciaország
  3. Izland
  4. Svédország
  5. Németország
  6. Portugália
  7. Horvátország
  8. Magyarország
  9. Spanyolország
10. Norvégia

Kapcsolódó tartalom

Bánhidi Bence: Hetven százalék esélyt adok arra, hogy játszom az Európa-bajnokságon

A legjobb nyolc közé mindenképpen szeretne bejutni a válogatott csapatkapitánya.

Imre Bence elárulta, ott lehet-e az Európa-bajnokságon

A jobbszélső beszélt hasfalsérüléséről, a nyári hazatérésről és a válogatott esélyeiről is.

 

A magyar férfiválogatott 21 fős kerete: 
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC) 
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)

A válogatott felkészülési programja:
2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia

Az Európa-bajnokság csoportjai:
A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia
B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia
C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna
D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc
E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia
F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

A magyar válogatott csoportmérkőzései: 
2026. január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország
2026. január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország
2026. január 20., 20.30: Magyarország–Izland

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság magyar férfi kézilabda-válogatott erősorrend
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda, férfi és női póló Eb januárban az M4 Sporton

Egyéb egyéni
19 perce

Pergel Andrej: Még nem izgulok, még van idő az Eb-rajtig

Kézilabda
3 órája

Fazekasék Románia ellen mutatják meg, hol tartanak az Eb előtt

Kézilabda
6 órája

Imre Bence elárulta, ott lehet-e az Európa-bajnokságon

Kézilabda
Tegnap, 8:36

Bánhidi Bence: Hetven százalék esélyt adok arra, hogy játszom az Európa-bajnokságon

Kézilabda
2026.01.07. 21:06

Chema Rodríguez: Bárkiből lehet a csapat új vezére

Kézilabda
2026.01.07. 19:28

A magyar–román meccs szünetében búcsúzik három kézilabdaklasszisunk

Kézilabda
2026.01.07. 18:50

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026

Kézilabda
2026.01.07. 11:55
Ezek is érdekelhetik