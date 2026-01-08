A csatár nem utazik a Ferencváros edzőtáborába, klubot válthat – NS-infó
A zöld-fehérek hétfőn kezdték meg a felkészülést a tavaszi szezonra, és a csapat ma (csütörtökön) a spanyolországi La Mangába utazik el edzőtáborba, ahol három felkészülési mérkőzést is játszik.
A Nemzeti Sport információi szerint nem tart a kerettel Alekszandar Pesics, aki távozni szeretne a klubtól. A szerb támadónak a nyárig van érvényes szerződése, de információink szerint a klub engedélyezte neki, hogy itthon maradjon. Úgy tudjuk, a játékos iránt több klub is érdeklődik, de ingyen nem hagyhatja el a FTC-t, átigazolási díjat kell fizetni a játékjogáért.
A Ferencvárost kerestük a sajtóhírekkel kapcsolatban, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, DVTK)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)