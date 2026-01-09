Jégfesztivál és Európa-kupa a Városligetben

Az elmúlt évek sikerei után 2026. január 9-11. között ismét visszatér a Generali Freeze Fesztivál a Városligeti Műjégpályára – fogalmaznak a szervezők az esemény honlapján, a freeze.hu-n. – Különböző, izgalmas programokkal, népszerű magyar fellépőkkel az év legmenőbb korizós bulijával várják az érdeklődőket.

A Generali Freeze Fesztivál keretében Magyarországon először rendeznek a Rock a Rail sorozat részeként FIS Street Snowboard Európa-kupa-futamot, amelynek a hivatalos programja pénteki sajtótájékoztatóval kezdődik és január 10. rendezik meg a versenyt.

A Rock a Rail egy városi, street-style sí- és snowboardshow, ahol a hegy leköltözik a város közepére. Kreatív korlátpark, látványos trükkök, élő zene hozza közelebb a freestyle világát a résztvevőkhöz. A közönség szó szerint karnyújtásnyira van a versenyző „riderektől”, így minden csúszás közös élmény. A külön erre az alkalomra épített korlát- és ugratópályán a világ élvonalába tartozó versenyzők mutatják be trükkjeiket.

A Rock a Rail célja, hogy közelebb hozza a hazai közönséghez a modern snowboard- és síkultúrát, inspirálja az új generációt, és megmutassa, hogy a tél nemcsak a hegyeké, hanem a városé is. Az eseményt látványos fénytechnika és fesztiválos atmoszféra kíséri, így azok is átélhetik a freestyle világ izgalmát, akik még sosem álltak deszkán vagy léceken.

A Generali Freeze Fesztivál keretében vasárnap 10 órától a Snowboard Diáksport Fesztivált rendezik meg, ugyancsak a Városligeti Műjégpályán.

A Generali Freeze rendezvényen a korcsolyázni vágyóknak érdemes előre megvásárolniuk a korcsolyajegyet, mivel a belépőjegyek nem tartalmazzák a korcsolyabérlést. A sorban állást elkerülendő a jegyet online is meg lehet váltani a mujegpalya.hu oldalon.

A GENERALI FREEZE FESZTIVÁL MENETRENDJE A MŰJÉGPÁLYÁN



ROCK A RAIL STREET SNOWBOARD EURÓPA KUPA

Időpont: 2026. január 10., 11:00-20:30

SNOWBOARD DIÁKSPORT FESZTIVÁL

Időpont: 2026. január 11., 10:00-14:00

A HÉTVÉGE TELJES PROGRAMJA

Péntek

Műjégpálya

17:00-23:30: curling

17:00-23:30: Ice Board Blade

17:00-23:30: jégkorong

18:00-18:30: műkorcsolyashow

18:30-20:00: Bréda Bia

20:00-22:00: NKS & Mikee Mykanic

21:00 - 21:30: jégszünet - a jég takarítása

Vetsenyrámpa

14:00: kapunyitás

14:00-17:00: nyílt edzés

Szombat

Műjégpálya

16:00-23:30: curling

16:00-23:30: Ice Board Blade

16:00-23:30: darts

17:00-17:30: műkorcsolyashow

19:30-20:30: Jauri

20:30-22:00: Ely Oaks

21:00-21:30: jégszünet – a jégtakarítás

Versenyrámpa

12:00: kapunyitás

12:00-13:00: női nyílt edzés

13:00-13:25: Női 1. futam – kvalifikáció

13:35-13:45: Reshape

13:45-13:55: női 2. futam bemelegítés

13:55-14:20: női 2. futam kvalifikáció

14:20-15:20: férfi nyílt edzés

15:20-15:30: reshape

15:30-15:55: férfi 1. futam kvalifikáció

15:55-16:05: reshape

16:05-16:15: férfi 2. futam – bemelegítés

16:15-16:40: férfi 2. futam

16:40-16:50: reshape

16:50-17:00: férfi 3. futam – bemelegítés

17:00-17:25: férfi 3. futam

17:25-17:35: reshape / döntősök bejelentése

17:35-17:45: női döntő – bemelegítés

17:45-18:15: Női döntő – párbajfutamok

18:15-18:25: reshape

18:25-18:35: férfi döntő – bemelegítés

18:35-19:05: férfi döntő – párbajfutamok

19:15: díjátadó – eredményhirdetés

Vasárnap

Versenyrámpa

11:30: helyszíni nevezés – Open Jam / Kid’s Jam

12:00-13:00: Open Jam – edzés

13:00-14:00: Open Jam – verseny

14:00-14:30: Open Jam – eredményhirdetés

14:00-15:00: Kid’s Jam

15:00: Kid's Jam eredményhirdetés

