Kézilabda: remekeltek az ősszel az Éles Kézisuli csapatai

Hosszú évek óta képezik az utánpótláskorú sportolókat a veszprémi Éles Kézisuliban. A névadó, korábbi klasszis játékos, Éles József vezetésével működő egyesületben számos kiváló kézis pallérozódott, és a jelenlegi bázis is biztató jeleket mutat, a tavaly őszi eredmények alapján legalábbis biztosan: az U18-as élvonalbeli fiúbajnokság Nyugat-csoportjában a Széchenyi István Egyetem HT Éles együttese (amely a győri intézménnyel kötött együttműködési megállapodás miatt viseli ezt a nevet) mind a tizenegy eddigi mérkőzését megnyerte, és magabiztosan, öt pont előnnyel vezeti a tabellát a második, városi rivális Veszprém Handball Academy előtt.

„Két csapattal indultunk el ebben az évadban a serdülőbajnokságban – mondja az U18-asokat vezetőedzőként irányító Kovács György. – Nagyon jó, komplett társaság jött össze ebben a korosztályban, minden posztra van két jó kézisünk. Mérkőzésről mérkőzésre akarunk haladni, hatalmas öröm, hogy az őszi szezon ilyen jól sikerült. Az, hogy ebben az időszakban eredményesek voltunk, vagy az, hogy az idény végén országos döntőt játszunk, rövid távú cél; a képzés a legfontosabb. Hosszú távon

az lebeg a szemünk előtt, hogy a srácok eljussanak a felnőttkorosztályig, és abban is jól szerepeljenek.

Az U16-osoknál is remekelnek a kézisulisok: a Veszprém KKFT az első fordulóban a Veszprém HA elleni döntetlen után az összes bajnokiját megnyerte, egy ponttal áll jobban a második NEKA-hoz képest nyugaton.

„Az első meccsünkön, a veszprémi akadémia ellen nem ezt vártam, a félidőben, tizenkét gólos hátrányban helyre kellett tenni a fejeket, de ki tudtunk egyenlíteni, ha pedig picit hosszabb a mérkőzés, a két pont is meglett volna – fogalmaz az U16-osokat felkészítő Gyévai Iván. – A folytatásban Balatonfüredre utazunk, majd a NEKA-t fogadjuk, kemény összecsapások várnak ránk.

Nagyon összetartó a társaságunk, szeretik egymást a srácok, ráadásul akkor sem esnek kétségbe, ha hátrányba kerülnek.

A klub U20-as csapata az első osztály Nyugat-csoportjának középmezőnyében áll, hetedik, a keret nagyobbik része pedig az NB I/B-ben is szerepel; a Veszprémi KKFT szinte kizárólag utánpótláskorú játékosokkal az utolsó előtti, tizenötödik helyen áll.

(Kiemelt képünkön: a Veszprémi KKFT játékosai (kékben) pacsiznak a Veszprém HA elleni meccs végén Forrás: Veszprém Handball Academy/Wolf Attila)