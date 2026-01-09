A szlovén góllövőlistát vezető csatárral erősíthet az Újpest – sajtóhír

A nogomania.com portál értesülései szerint az elmúlt hetekben felgyorsultak a Franko Kovacevic körüli események, olyannyira, hogy bár hivatalos információ még nem került napvilágra, a legújabb konkrét fejlemények arra utalnak, hogy a szélsőként és középcsatárként is bevethető labdarúgó még ebben a hónapban elhagyhatja jelenlegi klubját, a Celjét, és Magyarországon, egészen pontosan Újpesten folytathatja pályafutását.

A forrás beszámolt arról is, hogy Kovacevic ugyan hosszú távú szerződéssel rendelkezik a Celjénél, megfelelő ajánlat esetén azonban a szlovén bajnokság első helyezettje kész lenne elengedni legjobb góllövőjét, aki 14 mérkőzésen szerzett 11 góljával holtversenyben vezeti a Prva Liga góllövőlistáját. Mint írták: a játékos és klubja között egyetértés van abban, hogy létrejöjjön az átigazolás, amennyiben teljesülnek a pénzügyi feltételek, a portál forrásai szerint azonban egyelőre még nem érkezett ilyen ajánlat.

A 26 éves horvát támadó pályafutása legeredményesebb időszakát produkálja a Celjénél. A hírek szerint Kovacevicért várhatóan 3 millió euró körüli összeget kérhet klubja, vagyis Kovacevic lehetne az Újpest történetének legdrágább igazolása.

A nogomania.com felhívta arra is a figyelmet, hogy a magyar klubok szélesebb körben is figyelmet fordítottak a szlovén bajnokságra, a Celje pedig a leginkább „ellenőrzött” klubok közé tartozik. Emlékeztettek továbbá arra is, hogy az Újpest és a Celje között korábban már sikeres volt a kapcsolat, hiszen Aljosa Matko, a lila-fehérek jelenlegi házi gólkirálya tavaly éppen a szlovén klubtól került a Megyeri útra, ahol ebben az idényben már 11 gólt is szerzett az NB I-ben.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)