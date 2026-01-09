Alpesi sí: Marcel Hirscher nem indul a téli olimpián

A 2010-es évek egyik legkiemelkedőbb síelője öt év kihagyás után, 2024-ben holland színekben tért vissza, azzal a céllal, hogy ott legyen a milánói és cortinai téli játékokon. A 36 éves sportoló visszatérése ugyanakkor pechesen alakult, mindössze három versenyen indult, majd 2024 decemberében egy edzésen súlyos térdsérülést szenvedett. A keresztszalag-szakadás ellenére nem adta fel olimpiai álmát és tavaly szeptemberben már havon edzett, viszont pénteken elárulta, hogy azóta sem sikerült olyan formába lendülnie, amely a megfelelő, hozzá méltó ötkarikás szerepeléshez szükséges.

„Az a tempó, amelyre most képes vagyok, sajnos nem világkupa színvonalú. Lehetőségem volt a jelenlegi legjobbakkal edzeni, és nagyszerű volt testközelből látni és érezni, milyen a világklasszis szint, amelynek elérése jelenleg sajnos nem lehetséges a számomra” – írta Instagram-oldalán Hirscher, hozzátéve, hogy decemberben vádlisérülés is hátráltatta, ami miatt két hetet ki kellett hagynia. A sztársportoló bejegyzéséből az is kiderül, hogy a következő szezonban szeretne visszatérni.

Hirscher két olimpiai aranya (kombináció és óriás-műlesiklás, 2018) mellett hét világbajnoki címet szerzett, 2012 és 2019 között pedig megszakítás nélkül nyolcszor nyerte meg az összetett világkupát.