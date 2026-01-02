Kylian Mbappé megsérült – eljött Vinícius Júnior ideje?
Rossz hír Madridban: Kylian Mbappé megsérült. A világbajnok támadó hetek óta nem volt százszázalékos állapotban, a szerdai MRI-vizsgálat térdsérülést mutatott ki nála, ami miatt három hétre kidőlt a sorból. Ez azt jelenti, hogy ki kell hagynia a Betis elleni vasárnapi bajnokit és a jövő heti szaúdi spanyol Szuperkupa négyes döntőt, ahol a Real Madrid az elődöntőben az Atlético Madriddal csap össze. Lemarad még a Levante elleni bajnokiról, s vélhetően korábbi csapata, a Monaco elleni BL-mérkőzésen térhet vissza a pályára január 20-án. Habár az első hírek arról szóltak, a klub és a játékos mindent megtesz, hogy lerövidítse a háromhetes pihenőt, s fináléba jutás esetén pályára léphet a Bilbao–Barcelona összecsapás győztese ellen a január 11-i spanyol Szuperkupa-döntőben, úgy tűnik, ennek nincs realitása, lemarad a tornáról.
A legnagyobb sztár kidőlése miatt Xabi Alonso vezetőedzőnek újra kell gondolnia a teendőket, változtatnia kell csapata támadójátékán. Kylian Mbappé az idényben 24 tétmeccsen 29 gólt szerzett, góljainak száma a csapatáénak több mint 50 százalékát teszi ki, így nem kérdés, hogy a legfontosabb játékos dőlt ki a sorból.
S hogy mi lehet a megoldás? Tény, nincs még egy Kylian Mbappéhoz fogható futballista a keretben, de van néhány lehetőség a helyettesítésére. A legtermészetesebb az, hogy az egyre jobb formában játszó Rodrygót teszi be a francia helyére, ez esetben a jobb oldalon Franco Mastantuono vagy Federico Valverde játszhat. Mastantuono az idény elején megkapta a lehetőséget, de nem élt vele, nem sok mindent mutatott, ágyéksérülése óta pedig csak elvétve játszik. Valverde bokasérülés miatt kihagyta a karácsonyi szünet előtti két mérkőzést, ha neki szavaz bizalmat a jobb szélen Xabi Alonso, a középpályáról kiesik. Aztán az is lehet, hogy a madridiak edzője ugyanazt teszi, mint a nyári klubvilágbajnokságon, amikor Kylian Mbappé sérülése miatt Gonzalo Garciát játszatta centerben, aki meghálálta a bizalmat, négy gólt szerzett a tornán. Igaz, azóta alig játszott, s ha pályára is lépett, nem sok értékelhető megmozdulása akadt. Finoman fogalmazva nincs játékban, meglepő lenne, ha az Atlético Madrid elleni spanyol Szuperkupa-elődöntőben a kezdőcsapatban szerepelne. Az is lehet, hogy Xabi Alonso 4–4–2-es hadrendre vált, s elöl a Rodrygo, Vinícius Júnior párossal támad. S ha már Vinícius Júnior szóba került…
A brazil sokak szerint Kylian Mbappé árnyékában van Madridban, viszont most itt a lehetőség, hogy a csapat vezére legyen. Ugyanakkor pocsék formát mutat, az előző tizennégy Real Madridban játszott mérkőzésén nem talált be, legutóbb az október 4-i Villarreal elleni bajnokin szerzett gólt (akkor duplázott). Az idényben tizennyolc La Liga-összecsapáson csupán öt gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában pedig hat mérkőzésen még nem volt eredményes. Nem kérdés, a legnagyobb sztár hiányában itt a lehetőség Vinícius Júniornak, hogy elnémítsa a kritikusokat, s ezúttal nem a botrányaival, hanem teljesítményével hívja fel magára a figyelmet.
