Nemzeti Sportrádió

Kylian Mbappé megsérült – eljött Vinícius Júnior ideje?

2026.01.02. 09:32
Vinícius Júnior az idényben nem teljesít kiemelkedően, Kylian Mbappé kiesésével viszont előtérbe kerülhet (Fotó: AFP)
Real Madrid Kylian Mbappé Vinícius Júnior Xabi Alonso spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
Nagy gond támadt a Real Madridnál, a kiváló formában lévő Kylian Mbappé térdsérülés miatt hetekre kidőlt a sorból, ezért kihagyja a spanyol Szuperkupa négyes döntőjét is.

Rossz hír Madridban: Kylian Mbappé megsérült. A világbajnok támadó hetek óta nem volt százszázalékos állapotban, a szerdai MRI-vizsgálat térdsérülést mutatott ki nála, ami miatt három hétre kidőlt a sorból. Ez azt jelenti, hogy ki kell hagynia a Betis elleni vasárnapi bajnokit és a jövő heti szaúdi spanyol Szuperkupa négyes döntőt, ahol a Real Madrid az elődöntőben az Atlético Madriddal csap össze. Lemarad még a Levante elleni bajnokiról, s vélhetően korábbi csapata, a Monaco elleni BL-mérkőzésen térhet vissza a pályára január 20-án. Habár az első hírek arról szóltak, a klub és a játékos mindent megtesz, hogy lerövidítse a háromhetes pihenőt, s fináléba jutás esetén pályára léphet a Bilbao–Barcelona összecsapás győztese ellen a január 11-i spanyol Szuperkupa-döntőben, úgy tűnik, ennek nincs realitása, lemarad a tornáról. 

A legnagyobb sztár kidőlése miatt Xabi Alonso vezetőedzőnek újra kell gondolnia a teendőket, változtatnia kell csapata támadójátékán. Kylian Mbappé az idényben 24 tétmeccsen 29 gólt szerzett, góljainak száma a csapatáénak több mint 50 százalékát teszi ki, így nem kérdés, hogy a legfontosabb játékos dőlt ki a sorból. 

S hogy mi lehet a megoldás? Tény, nincs még egy Kylian Mbappéhoz fogható futballista a keretben, de van néhány lehetőség a helyettesítésére. A legtermészetesebb az, hogy az egyre jobb formában játszó Rodrygót teszi be a francia helyére, ez esetben a jobb oldalon Franco Mastantuono vagy Federico Valverde játszhat. Mastantuono az idény elején megkapta a lehetőséget, de nem élt vele, nem sok mindent mutatott, ágyéksérülése óta pedig csak elvétve játszik. Valverde bokasérülés miatt kihagyta a karácsonyi szünet előtti két mérkőzést, ha neki szavaz bizalmat a jobb szélen Xabi Alonso, a középpályáról kiesik. Aztán az is lehet, hogy a madridiak edzője ugyanazt teszi, mint a nyári klubvilágbajnokságon, amikor Kylian Mbappé sérülése miatt Gonzalo Garciát játszatta centerben, aki meghálálta a bizalmat, négy gólt szerzett a tornán. Igaz, azóta alig játszott, s ha pályára is lépett, nem sok értékelhető megmozdulása akadt. Finoman fogalmazva nincs játékban, meglepő lenne, ha az Atlético Madrid elleni spanyol Szuperkupa-elődöntőben a kezdőcsapatban szerepelne. Az is lehet, hogy Xabi Alonso 4–4–2-es hadrendre vált, s elöl a Rodrygo, Vinícius Júnior párossal támad. S ha már Vinícius Júnior szóba került… 

A brazil sokak szerint Kylian Mbappé árnyékában van Madridban, viszont most itt a lehetőség, hogy a csapat vezére legyen. Ugyanakkor pocsék formát mutat, az előző tizennégy Real Madridban játszott mérkőzésén nem talált be, legutóbb az október 4-i Villarreal elleni bajnokin szerzett gólt (akkor duplázott). Az idényben tizennyolc La Liga-összecsapáson csupán öt gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában pedig hat mérkőzésen még nem volt eredményes. Nem kérdés, a legnagyobb sztár hiányában itt a lehetőség Vinícius Júniornak, hogy elnémítsa a kritikusokat, s ezúttal nem a botrányaival, hanem teljesítményével hívja fel magára a figyelmet.

SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
PÉNTEK
21.00: Rayo Vallecano–Getafe (Tv: Spíler2)
SZOMBAT
14.00: Celta Vigo–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona18151251–20+3146
  2. Real Madrid18133236–16+2042
  3. Atlético Madrid18114333–16+1737
  4. Villarreal16112331–15+1635
  5. Espanyol17103422–17+533
  6. Betis1777329–19+1028
  7. Celta Vigo1758420–19+123
  8. Athletic Bilbao1872916–24–823
  9. Elche1757523–20+322
10. Sevilla1762924–26–220
11. Getafe1762913–22–920
12. Osasuna1753917–20–318
13. Mallorca1746719–24–518
14. Alavés1753914–20–618
15. Rayo Vallecano1746713–20–718
16. Real Sociedad1745821–25–417
17. Valencia1737716–26–1016
18. Girona1736815–33–1815
19. Oviedo1725107–26–1911
20. Levante16241017–29–1210


 

