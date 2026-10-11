Serie A: a Lazio ismét győzött, és tapad az éllovas Interre

Az öt forduló után veretlenül, 13 ponttal álló Lazio a 6. fordulóban az eddig négy pontot gyűjtő Monzát fogadta, és bő fél óra alatt el is döntötte a három pont sorsát. Előbb a 3. percben Nuno Tavares, majd a 23.-ban Gustav Iskasen lőtt gólt (előbbi középről, úgy 23 méterről, utóbbi jobbról, 12 méterről) Tijjani Noslin átadásából – a holland támadót a meccs legjobbjának is megválasztották a két gólpassza után. A 35. percben pedig tíz emberre fogyatkoztak a vendégek Lorenzo Lucchesi kiállítása miatt.

A második félidő legelején egy szöglet utáni fejesből ugyan szépített a Monza, de a folytatásban több helyzete is volt a Laziónak, amely végül a hajrában újabb gólt szerzett (Andrea Pinamonti talált be közelről Alfonso Pedraza középre passzolt labdájából), így 3–1-re nyert, és ismét beérte pontszámban a tabellát 16 ponttal vezető, szintén veretlen Intert.

A másik 15 órakor kezdődött meccsen a Bologna a szeptember közepén kinevezett Raffaele Palladino vezetőedző második meccsén megszerezte első győzelmét az idényben, 2–1-re nyert a Lecce vendégeként.

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lazio–Monza 3–1 (Tavares 3., Isaksen 23., Pinamonti 88., ill. Goglicsidze 46.)

Kiállítva: Lucchese (Monza, 35.)

Lecce–Bologna 1–2 (Fatah 64., ill. Orsolini 17., Enem 75.)

Como–Roma 0–0

Kiállítva: Malen (53., Roma)

18.00: Sassuolo–Milan (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Juventus

Hétfőn játsszák

18.30: Atalanta–Venezia (Tv: Match4)

20.45: Torino–Udinese (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Genoa–Fiorentina 2–1 (Oszmajics 8., Junior Messias 15., ill. Vasquez 73. – öngól)

Internazionale–Parma 3–0 (Sucic 13., Calhanoglu 18. – 11-esből, M. Thuram 31.)

Napoli–Frosinone 3–0 (De Bruyne 29., 89. – az elsőt 11-esből, Lang 32.)

AZ ÁLLÁS