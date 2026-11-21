COMO–CAGLIARI

A válogatott szünet előtt az Inter véget vetett a Como hatmeccses győzelmi sorozatának. Cesc Fabregas csapatának nem okozott gondot a Cagliari. Az első félidő közepén Jacobo Ramón fejelt a kapuba Yan Couto passzát követően, majd a másodikban ismét a brazil játékos volt az előkészítő, csak ezúttal Lucas Da Cunha bólintott a hálóba. A Como nem ostromolta folyamatosan a vendégek kapuját, ellenben a Cagliari csak egy, kaput eltaláló lövésig jutott. Fabregaséknak az is belefért, hogy Nico Paz mindössze bő fél órát játszott.

A Como 2–0-s győzelmével megelőzte a vasárnap játszó Milant, és feljött a negyedik helyre. A Bajnokok Ligájában kedden a Varga Barnabást és Vitális Milánt foglalkoztató AEK Athén látogat Comóba.

LAZIO–LECCE

Simán nyert a listavezető Lazio is. Tijjani Noslin mindkét félidőben szerzett gólt, Krisztos Mandasz pedig nagy bravúrt mutatott be Willem Geubbels próbálkozásánál. A második római gól után már a Lecce is elengedte, a 3–0-s végeredményt a csereként beálló Matteo Cancellieri passzából Davide Frattesi állította be. A Lazio továbbra is veretlen, és biztos az élen marad a forduló után is, hiszen a vasárnap pályára lépő Internek négy pont a lemaradása.

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Como–Cagliari 2–0 (Ramón 24., Da Cunha 56.)

Lazio–Lecce 3–0 (Noslin 25., 68., Frattesi 90.)

18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Torino (Tv: Match4)

Vasárnapi mérkőzések

12.30: Juventus–Venezia (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Genoa

15.00: Bologna–Udinese

18.00: Milan–Frosinone

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfői mérkőzés

20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Arena4)