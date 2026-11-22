Az első percekben ráijesztett a hazaiakra a Frosinone, előbb Maignannak kellett védenie, majd Masini megpattanó lövése találta el a keresztlécet. A negyedik percben viszont már a San Siro népe ünnepelhetett: Modric labdájával robogott el Rabiot a jobb szélen, majd Pulisicet kereste laposan, de a menteni igyekvő Gabriele Calvani a saját kapujába juttatta a labdát. A kapott gól hatására azonnal megpróbáltak egyenlíteni a vendégek, ám nem jártak sikerrel, majd a 19. percben egy tanári kontra végén Goncalo Ramos duplázta meg a Milan előnyét.

A Frosinone válasza néhány percen belül érkezett, Patrizio Masini szerencsés találattal szépített, így minimális hazai előnnyel fordultak a felek.

A szünet után szinte azonnal betalált Rúben Amorim csapata, Ardon Jashari éles szögből lőtte a léc alá első gólját a Milan színeiben. A játékrész derekán eldőltek a lényegi kérdések, egy újabb kontra végén Diego Moreira rúgatott gólt Alphadjo Cissével, majd a 68. percben egy újabb kontra végén Christian Pulisic nyeste a kilépő kapus fölött a hálóba a labdát, beállítva a végeredményt.

A Milan zsinórban a harmadik győzelmét aratta a bajnokságban, s így tartja a lépést az élbollyal. 5–1

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Milan–Frosinone 5–1 (Calvani 4. – öngól, G. Ramos 19., Jashari 48., A. Cisse 60., Pulisic 68., ill. Masini 25.)

Később

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfői mérkőzés

20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Arena4)

Korábban

Juventus–Venezia 4‒0 (Woltemade 53., Koopmeiners 58., Cabal 64., Kolo Muani 71. ‒ 11-esből)

Sassuolo–Genoa 0–2 (Oszmajics 26., 38.)

Bologna–Udinese 1–1 (Zortea 43., ill. Zaniolo 67.)

Szombati mérkőzések

Parma–Roma 1–5 (Elphege 54., ill. Malen 39., 68., 77., 90., R. Mora 71.)

Napoli–Torino 1–0 (McTominay 73.)

Como–Cagliari 2–0 (Ramón 24., Da Cunha 56.)

Lazio–Lecce 3–0 (Noslin 25., 68., Frattesi 90.)