SABAH–BARCELONA

A legnagyobb sztárjai nélkül is simán hozta a kötelezőt a Barcelona, és 4–1-re nyert a Sabah otthonában. Lamine Yamal kisebb bokasérülés miatt el sem utazott a csapattal, Raphinha pedig csak a kispadon kapott helyet, ám így is könnyedén győztek a katalánok. Fél óráig maradt nyílt a találkozó, amikor Anthony Gordon közelről a kapuba lőtte a kapusról kipattanó labdát. A második félidő elején duplázott az angol szélső, aki pályafutása során harmadszor szerzett legalább két gólt egy BL-mérkőzésen. Tavaly októberben még a Newcastle futballistájaként duplázott a belga Union Saint-Gilloise ellen, idén februárban pedig a Qarabag otthonában szerzett négy gólt. Úgy tűnik, jól megy neki Azerbajdzsánban.

Negyedórával a vége előtt lecserélte őt Hansi Flick vezetőedző, és beküldte a helyére Raphinhát, ám eddigre a lényeges kérdések már eldőltek. A német szakvezető a győzelem ellenére nem lehetett maradéktalanul elégedett. Egyrészt ezt a mérkőzést sem úszta meg kapott gól nélkül a csapat, másrészt Alejandro Baldét sérülés miatt kellett lecserélni a második játékrészben.

Ugyanakkor örömteli lehet a Barca szemontjából, hogy bemutatkozott a felnőttcsapatban a tizennyolc éves saját nevelésű védő, Álex Campos, aki Frenkie de Jongot váltotta a 64. percben. A nemrég még Diósgyőrben dolgozó Valdas Dambrauskas együttesének pedig ezúttal nem jött össze a bravúr, a Dortmundot meg tudták szorongatni hazai pályán (1–2), a Barca ellen azonban nem volt esélyük. 1–4

SLAVIA PRAHA–VILLARREAL

Gulácsi Péter ezúttal csak a kispadon kapott helyet a Villarreal Slavia Praha elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésén, amelyen – semmi túlzás – rettentően unalmas első félidőt játszottak a felek. Amit illik kiemelni: nem telt el fél óra a meccsből, de már három sárga lapot kiosztott a játékvezető. Némi izgalom az első 45 perc hajrájában adódott, amikor a 44. percben a Slavia lesgólt szerzett, majd egy perccel később Renato Veiga elsőre piros lapot kapott egy kemény ütközés miatt, a VAR azonban később visszavonta az ítéletet, így a Villarreal portugál bekkje megúszta sárgával.

A második félidő sem volt sokkal izgalmasabb, de legalább már gólt láttak a nézők – igaz, annak nem örültek a prágaiak. A 62. percben Tajon Buchanan egy lecsorgó labdát vágott a rövid alsóba, megszerezve a vezetést a spanyol gárdának. A Slavia a 82. percben járt a legközelebb az egyenlítéshez, a játékvezető ugyanis elsőre tizenegyest ítélt a javára, később azonban videózás után csak szöglet következett – némileg érthetetlen módon, mert Pape Gueye megrángatta ellenfelét.

Ezután a Slavia már nem jelentett veszélyt a spanyol kapura, a Villarreal megőrizte egygólos vezetését a lefújásig. 0–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol) 1–4 (Mickels 63., ill. Gordon 31., 51., Adeyemi 55., G. Jesús 60.)

Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) 0–1 (Buchanan 62.)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)

21.00: Lille (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)

Az alapszakasz állása