Az Inter fél óra alatt lerendezte a Parmát

GENOA–FIORENTINA

A Genoa a legutóbbi öt hazai bajnokiját nem tudta megnyerni a Fiorentina ellen, ezúttal viszont már 15 perc után kétgólos előnybe került. Előbb egy remek bal oldali támadás végén Milutin Oszmajics vágta be a labdát az ötös vonaláról a kapuba, aztán a montenegrói jobb oldalról érkező középre tett labdáját Junior Messias pofozta a kapuba. A második félidőben egy lövésig és 0.01-es xG-ig jutott csak a hazai csapata, míg a vendégek mentek előre. A 74 százalékos labdabirtoklás hét firenzei lövésben mutatkozott meg, ez viszont csak a szépítésre volt elég: Johan Vasquezről pattant a saját kapujába a labda a 73. percben. A Genoa megszerezte idénybeli első győzelmét és megelőzte az ugyanúgy négy ponttal álló Fiorentinát. 2–1

INTERNAZIONALE–PARMA

A címvédő Inter bő fél óra alatt lerendezte a Parmát. A 13. percben Petar Sucic szerezte meg Edoardo Corvi kapus passzát a tizenhatos vonalánál, majd ballal a jobb felső sarokba lőtt. Öt percre rá Hakan Calhanoglu értékesített a Francesco Pio Esposito által kiharcolt büntetőt, míg a 31. percben Marcus Thuram lőtt a jobb kapufa mellé.

A mérkőzés érdemi része itt el is dőlt, a milánóiak vezetőedzője, Cristian Chivu korán lekapta több kulcsemberét is (Esposito, Thuram, Calhanoglu) a keddi FC Bruges elleni Bajnokok Ligája-találkozó miatt. A Parma így sem jelentett egy pillanatig sem veszélyt a hazai kapuja, mindössze kétszer kellett védenie Josep Martíneznek. Az Inter Henrih Mhitarjan és Lautaro Martínez révén is növelhette volna góljai számát, de előbb lövése elment a bal kapufa mellett, utóbbi pedig fölé fejelt Djed Spence beadását követően. Az Inter továbbra is veretlen, és ellépett három pontra a vasárnap pályára lépő Roma, Lazio duótól. 3–0

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Genoa–Fiorentina 2–1 (Oszmajics 8., Junior Messias 15., ill. Vasquez 73. – öngól)

Internazionale–Parma 3–0 (Sucic 13., Calhanoglu 18. – 11-esből, M. Thuram 31.)

20.45: Napoli–Frosinone (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

12.30: Como–Roma (Tv: Arena4)

15.00: Lazio–Monza (Tv: Arena4)

15.00: Lecce–Bologna

18.00: Sassuolo–Milan (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Arena4)

HÉTFŐ

18.45: Atalanta–Venezia

20.45: Torino–Udinese