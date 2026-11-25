A liga honlapja szerint Lelik Réka több mint 34 percet töltött a pályán, 15 pontot dobott, 11 gólpasszt adott és négy lepattanót szerzett. Csapata három vereség mellett másodszor győzött.

Az előző idény legeredményesebb játékosának (MVP) választott Juhász Dorka csaknem 21 perc alatt hat ponttal, tíz lepattanóval és két gólpasszal járult hozzá a török Galatasaray 80‒59-es sikeréhez a vendég belga Kangoeroes Basket Mechelen ellen. A Galata két vereség mellett harmadszor nyert.

Takács-Kiss Virág 13 perc alatt 2 ponttal, 3 lepattanóval és 1 gólpasszal járult hozzá a Valencia BC 75‒57-es győzelméhez a francia Flammes Carolo Basket otthonában. A spanyol bajnoki címvédő ugyancsak három sikerrel és két vereséggel rendelkezik öt forduló után.