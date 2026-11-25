Nagy falat várt a kaposváriakra a CEV-kupa első fordulójában, hiszen a német Allianz MTV Stuttgart sztárcsapatnak számít a kontinensen és a papírformát igazolva idegenben is nyertek, azonban az első szettet leszámítva a somogyiak nemcsak szorongatták neves ellenfelüket, hanem egy játszmát meg is nyertek.

A békéscsabaiak a cseh Frydek-Mistek otthonába látogattak, és bár a második játszmát nagy csatában elvesztették, győztek 3:1-re, jelentős lépést téve a továbbjutás felé.

RÖPLABDA

NŐI CEV-KUPA, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

KHG KAPOSVÁRI NRC–ALLIANZ MTV STUTTGART (német) 1:3 (–15, –23, 27, –19)

Kaposvár, 350 néző. V: Widlarz (angol), Cevik (török)

KAPOSVÁR: Fábián 4, PEZELJ 15, Horváth L. 10, Cicetti 13, De Oliveira 5, GIORGI 14. Csere: Sartoris, Szerencsés (liberó), Kristóf, Bánki. Edző: Vincent Lacombe

STUTTGART: Fricová 1, GROSS 6, Kästner 5, HOLTHAUS 19, Moszcicka 7, GROTE 29. Csere: Mottis (liberó), Iliff, Hadrych 3, Steinhilber 3. Edző: Konstantin Bitter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:7, 5:15, 9:17, 13:20, 14:24. 2. játszma: 2:1, 5:6, 9:8, 12:9, 14:15, 18:16, 20:20, 23:23. 3. játszma: 2:0, 3:2, 7:3, 11:5, 13:12, 15:15, 18:17, 20:18, 20:21, 24:22, 24:25, 28:27. 4. játszma: 1:4, 4:6, 7:13, 9:17, 16:20, 18:24

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Hasonlóan, mint a Vasas ellen, itt is két szettben tudtunk nagyot csatázni. Magas színvonalon játszottunk, jól védekeztünk és felvettük a versenyt a Stuttgarttal.

SOKOL FRYDEK-MISTEK (cseh)–BÉKÉSCSABA 1:3 (–20, 24, –20, –16)

Frydek-Mistek, 300 néző. V: Kovacsevics (montenegrói), Maciejewski (lengyel)

FRYDEK-MISTEK: Cibulová 2, Popic 11, WASHINGTON 13, Smidlová 3, BAUEROVÁ 19, Bidlaková 6. Csere: Dedek (liberó), Planková, Janoscová, Kasparová, Mikelová 3. Edző: Alexandra Dedková

BÉKÉSCSABA: KUZNYECOVA 18, Szakály 8, FINÉ 23, Németh L. 2, OROSZ 9, Draskovics 3. Csere: Kertész (liberó), Cvitkovic 9. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:4, 5:7, 8:8, 9:13, 14:14, 18:16, 19:24. 2. játszma: 3:0, 4:5, 9:7, 14:11, 15:15, 16:17, 22:18, 24:23. 3. játszma: 1:3, 2:7, 8:10, 9:16, 14:19, 17:24. 4. játszma: 0:2, 2:3, 4:11, 9:13, 11:20, 15:24

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Az ellenfélről csak videók álltak rendelkezésre, így nehézkes benyomást szerezni, élőben sokkal több olyan impulzus éri az embert, amikkel a következő mérkőzésre jobban fel lehet készülni. A mi részünkről az akarati tényező és a küzdeni tudás teljesen rendben volt, nem érzem azt, hogy ma játszottuk volna a legjobb röplabdánkat, de abban ügyesek voltunk, hogy megéreztük, hogyan minimalizáljuk a hibáinkat és hogyan támaszkodjunk a védekezésre, ami az első szett után egyre javuló formát mutatott. Ennek is köszönhetjük a 3:1-es győzelmet.