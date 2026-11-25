Mint megírtuk, először vezetheti ki tétmeccsen a Liverpool FC-t csapatkapitányként a pályára Szoboszlai Dominik a szerda esti, FC Bruges elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-összecsapásra. A magyar válogatott vezére a mérkőzés előtt a TNT Sportsnak beszélt a megtiszteltetésről.

„Az már eleve kiváltság, hogy ebben a klubban játszhatok, és a nyolcas számot viselhetem. De az, hogy én leszek a csapatkapitány, újabb darabka történelem. Nagyon büszke vagyok, és alig várom, hogy pályára léphessek. Minden találkozó fontos. Nyerni akarunk, ma is ezzel próbálkozunk, a Manchester United elleni siker után jó érzéssel jöttünk ide. Az Everton elleni meccsre is így szeretnénk majd készülni” – fogalmazott.