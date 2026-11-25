FTC–LINZ 6–1. Iskolajátékkal lepte meg a Fradi a tabellán második Black Wings Linzet. Már az első pillanattól kezdve lendületes, pontos, célratörő és eredményes volt a hazaiak jégkorongja. Kihasználatlan emberelőny, és kivédekezett emberhátrány után is ütött egy-egy gólt Timo Saarikoski csapata. Először David Silye volt eredményes, hajszálpontos lövését nem védhette Dylan Wells, majd Ortenszky Tamás szerezte meg idénybeli első gólját.
A középső játékrészben már Nagy Kristófra is nagyobb szerep hárult, záporoztak kapujára az osztrák lövések, de negyven perc alatt 31 kísérletből egyetlen egy sem fogott ki rajta. Nem úgy a másik oldalon, ahol Topi Rönni, és Carter Savoie volt eredményes, 4–0-ra vezetett a Ferencváros a második játékrész végén. Semmi másra, egyszerű és hatékony játékra volt szükség az utolsó harmadban a győzelemhez. Ezt maradéktalanul megvalósította a Fradi, sőt, még egy emberelőnyös gól is összejött a majdnem tökéletes meccsen, 6–1-re nyert az FTC.
FTC-TELEKOM–BLACK WINGS LINZ (osztrák) 6–1 (2–0, 2–0, 2–1)
Tüskecsarnok, 1198 néző. V: Gebei G., Piragic (horvát), Kovács P., Muzsik
FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson (2), Hadobás / Tyni, Lindgren / Horváth M., ORTENSZKY 1 / Farkas O. – SAVOIE 2 (1), SILYE 1 (2), Laskawy (1) / TAMMELA 1 (1), RÖNNI 1 (1), Dobos / Mihalik A., Kestilä, Heljanko (1) / Galajda Molnár D., Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski
LINZ: Wells – Wimmer (1), Würschl (1) / Luis Lindner, Moro / Söllinger, Tialler / Eder – Shaw, Knott, St-Amant / Maier, Topping, Lebler / Neubauer, Bliss, Romig 1 / Pusnik, Gaffal, Erne. Edző: Phillip Lukas
Kapura lövések: 23–40. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/1
MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski: – Ha egy kicsit az eredményen túlnézünk, és őszinték vagyunk, akkor láthatjuk, hogy nem volt ez annyira egyértelmű mérkőzés. Készen álltunk a játékra, ezt bizonyítja az is, hogy kétszer gyorsan betaláltunk. A második harmadban rengeteget kellet védekeznünk, de jókor jött a harmadik gólunk. Amikor szükségünk volt rá, Nagy Kristóf nagyokat védett. Összességében elégedett vagyok, mert a liga egyik legjobbját vertük meg.
Phillip Lukas: – Ha ennyire kikapunk, nem mondhatunk mást, csak azt, hogy nem voltunk elég jók. Három gólt kaptunk lerohanás után, amit a későbbiekben mindenképpen el kell kerülnünk. Nem a mi esténk volt, hamar el kell felejtenünk.
FEHÉRVÁR–VIENNA 6–3. Mike Cyr révén kis híján azonnal megszerezte a vezetést a Volán, de Adam Reideborn védett. Lendületesen kezdett a Fehérvár, a Németh Kristóf, Terbócs István, Mihalik Gergő sor sebességi fokozatát nehezen tudta lekövetni a bécsi védelem. Ez kiütközött a hetedik perc elején is, Németh ugrott ki, és szép csellel értékesítette a ziccert. Pár minutummal később jött az egyenlítés, kapu mögött elvesztett korongot követően Shane Gersich maradt bántóan üresen, és bár az első lövését még védte Ramus Reijola, a másodikat már nem tudta.
A második harmad első tíz perce őrült rohanást hozott: a játékrészt emberelőnyben kezdhette a Volán, de húsz másodperc után betalált a Bécs, Gersich ugrott ki. Még ebben a fórban Tim Campbell egyenlített, majd már egyenlő létszámnál Justin MacPherson talált be szépen kijátszott akciót követően. Lendületben maradt a Fehérvár, egy elhozott bulit követően Max Gerlach lapos lövése fogott ki a Capitals kapusán. A harmad második fele már nem a gólokról, hanem a kiállításokról szólt inkább, egyre keményebben játszott a két fél, a játékvezetők pedig nem mindig tudták lekövetni az eseményeket.
Az utolsó játékrésznek kétgólos előnyben vághatott neki a Volán, fontos három pont volt a tét, hiszen a kék-fehérek a forduló előtt a 11. helyet foglalták csak el a tabellán, és egy győzelemmel továbbra is tapadni tudtak volna a Viennát is magába foglaló középmezőnyhöz. Ezt szem előtt tartva állt hozzá a hazai együttes a záró felvonáshoz, a játékosok próbáltak fegyelmezettek maradni és nem felülni a bécsi provokációnak. Jól játszott Ted Dent gárdája, és a harmad derekán sikerült megszerezni az ötödik gólt is: gyors ellenakciót követően Németh kotorta be saját kipattanóját. A hajrában Jeremy Gregoire ugyan betalált, de a Fehérvár kibekkelte az utolsó perceket, Farren üres kapus góljával pedig bebiztosította a sikert, otthon tartotta a három pontot.
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS (osztrák) 6–3 (1–1, 3–1, 2–1)
MET Aréna, 3600 néző. V: Groznik (szlovén), Hlavaty (osztrák), Jeram (szlovén), Sábián
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Zloty (1) / MacPherson 1, Campbell 1 / Kiss R., Falus / Horváth D. – ERDÉLY CS. (3), Cyr, Kuralt (1) / Farren 1, CHEEK (2), GERLACH 1 (1) / Mihalik G., NÉMETH K. 2, Terbócs / Kulmala, Farkas L., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent
VIENNA: Reideborn – Steffler, Bailen / Bourque, Nogier (1) / Hackl (1), Lorenz Lindner / Schnetzer – Lilja, Vey, Kosmachuk / GERSICH 2, KOMAREK (2), GREGOIRE 1 (1) / Koschek, Wallner, Peeters / Antonitsch, Richter, Lanzinger. Edző: Stewart Mike
Kapura lövések: 32–32
Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/0
OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
RB Salzburg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 1–5
Később
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Graz 99ers (osztrák)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák)
19.45: Milano HC (olasz)–VSV Villach (osztrák)