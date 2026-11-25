FTC–LINZ 6–1. Iskolajátékkal lepte meg a Fradi a tabellán második Black Wings Linzet. Már az első pillanattól kezdve lendületes, pontos, célratörő és eredményes volt a hazaiak jégkorongja. Kihasználatlan emberelőny, és kivédekezett emberhátrány után is ütött egy-egy gólt Timo Saarikoski csapata. Először David Silye volt eredményes, hajszálpontos lövését nem védhette Dylan Wells, majd Ortenszky Tamás szerezte meg idénybeli első gólját.

A középső játékrészben már Nagy Kristófra is nagyobb szerep hárult, záporoztak kapujára az osztrák lövések, de negyven perc alatt 31 kísérletből egyetlen egy sem fogott ki rajta. Nem úgy a másik oldalon, ahol Topi Rönni, és Carter Savoie volt eredményes, 4–0-ra vezetett a Ferencváros a második játékrész végén. Semmi másra, egyszerű és hatékony játékra volt szükség az utolsó harmadban a győzelemhez. Ezt maradéktalanul megvalósította a Fradi, sőt, még egy emberelőnyös gól is összejött a majdnem tökéletes meccsen, 6–1-re nyert az FTC.

FTC-TELEKOM–BLACK WINGS LINZ (osztrák) 6–1 (2–0, 2–0, 2–1)

Tüskecsarnok, 1198 néző. V: Gebei G., Piragic (horvát), Kovács P., Muzsik

FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson (2), Hadobás / Tyni, Lindgren / Horváth M., ORTENSZKY 1 / Farkas O. – SAVOIE 2 (1), SILYE 1 (2), Laskawy (1) / TAMMELA 1 (1), RÖNNI 1 (1), Dobos / Mihalik A., Kestilä, Heljanko (1) / Galajda Molnár D., Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski

LINZ: Wells – Wimmer (1), Würschl (1) / Luis Lindner, Moro / Söllinger, Tialler / Eder – Shaw, Knott, St-Amant / Maier, Topping, Lebler / Neubauer, Bliss, Romig 1 / Pusnik, Gaffal, Erne. Edző: Phillip Lukas

Kapura lövések: 23–40. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Ha egy kicsit az eredményen túlnézünk, és őszinték vagyunk, akkor láthatjuk, hogy nem volt ez annyira egyértelmű mérkőzés. Készen álltunk a játékra, ezt bizonyítja az is, hogy kétszer gyorsan betaláltunk. A második harmadban rengeteget kellet védekeznünk, de jókor jött a harmadik gólunk. Amikor szükségünk volt rá, Nagy Kristóf nagyokat védett. Összességében elégedett vagyok, mert a liga egyik legjobbját vertük meg.

Phillip Lukas: – Ha ennyire kikapunk, nem mondhatunk mást, csak azt, hogy nem voltunk elég jók. Három gólt kaptunk lerohanás után, amit a későbbiekben mindenképpen el kell kerülnünk. Nem a mi esténk volt, hamar el kell felejtenünk.