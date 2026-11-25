Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol)

Mauricio Pochettinónak ez volt az első BL-meccse a Manchester United élén. A szakvezető négy helyen változtatott a Liverpool elleni bajnokihoz képest: Harry Maguire, Nusszair Mazraui, Amad Diallo és Joshua Zirkzee kapott lehetőséget Matthijs de Ligt, Diogo Dalot, Patrick Dorgu és az eltiltott Matheus Cunha helyett.

A 30. percben Lisandro Martínez szabálytalansága után büntetőt végezhettek el a portugálok. Luis Suárez lövését Senne Lammens simán védte. Csakhogy három perccel később ismét tizenegyeshez jutottak a portugálok, és Suárez ezúttal túljárt a kapus eszén. A kolumbiainak ez volt az ötödik gólja ebben az idényben a BL-ben, pontosan ennyit ért el az előző évadban összesen. Jushua Zirkzeének és Amad Diallónak is volt lehetősége a gólra a vendégeknél, de ezek a lehetőségek kimaradtak.

A második félidőben mindössze három percet kellett várni a Pochettino-éra első góljára: Bruno Fernandes is büntetőből volt eredményes. Két perc múlva pedig már a Manchester vezetett! Ismét Fernandes talált be, de a portugálnak óriási szerencséje volt, mert a lövését Kaique Pereira simán védte volna, ha a labda nem pattant volna fel nagyon magasra egy göröngyön. Fernandes persze egyik gólját sem ünnepelte meg igazán, mert éppen a Sportingból igazolt a manchesteriekhez hat éve.

Az MU őrizte az előnyt, mígnem a 80. percben Luis Suárez hanyatt vetődve behúzta a kapuba a labdát. Bár előtte Suárez az ötösen belül ütközött a kapussal, a játékvezető nem ítélte kaputámadásnak az esetet, így érvényben maradt a gól. Kevéssel utána Bruno Fernandes szögletet végezhetett el. A beívelés után a Pereira kiejtette a labdát, amely így a kapuba pattant, ámde a kapus ütközött a támadókkal, és ezt Szymon Marciniak már szabálytalannak ítélte meg.

A ráadásban Youri Tielemans piros lapot kapott, de ez már nem változtatott az eredményen, maradt a 2–2.

Örülnek a madridiak. Fotó: Getty Images

Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég)

Alexander Sörloth a 19. percben megszerezte a vezetést a madridiaknak, a norvég támadó nagyszerűen bombázta kapuba a labdát Alejandro Grimaldo visszagurítása után. Öt perccel később Julián Álvarez is betalált, szabadrúgásól nagyszerű gólt lőtt. Pár centin múlt a találat, Lubomír Belko ugyan kiütötte a labdát, de, ahogy a lassításból kiderült, már csak a gólvonal mögül. 2–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) 2–2 (L. Suárez 33., 80. – az elsőt 11-esből, ill. B. Fernandes 48., 50. – az elsőt 11-esből)

Kiállítva: Tielemans (MU, 90+3.)

Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) 2–0 (Sörloth 19., J. Álvarez 24.)

Kiállítva: Falchener (Viking, 90+1.)