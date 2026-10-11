Serie A: két korai sérülés, két gól és döntetlen a Milan meccsén

A bajnokságot három győzelemmel és két döntetlennel kezdő Milan számára nem indult jól a Sassuolo elleni mérkőzés, Matteo Gabbiát ugyanis már a 20. percben le kellett cserélni – hordágyon, a könnyeivel küzdve hagyta el a pályát, Koni De Winter állt be a helyére. A másik oldalon pedig Fedde Leysent kellett lecserélni sérülés miatt a 27. percben. Nem sokkal később pedig a Milanból Diego Moreirát kellett ápolni, de ő visszatérhetett a pályára.

A sok technikai hiba és elkésett belépő után az első félidő második felében már helyzetekig is eljutott a Milan. Előbb Adrien Rabiot fejelt 11 méterről a kapu fölé, majd Goncalo Ramos két próbálkozásánál is a kapus védett.

A második félidőben sem pörgött fel a meccs, de a csereként beálló Luka Modric kiugratásából a tizenhatos bal széléről nagy gólt lőtt a léc alá Adrien Rabiot. 0–1

Rögtön a következő támadásból egyenlíthetett volna a Sassuolo, Kieron Bowie 20 méteres lövését, majd a kipattanónál Kristian Thorstvedt sarkazását is védte Mike Maignan.

A 68. percben viszont már a Milan kapusa is tehetetlen volt, amikor a rövidnél tovább sarkazott szöglet után Cas Odenthal hat méterről, a lábak eredjében a kapuba helyezett. 1–1

Az utolsó pillanatban Maignan védett még egyet – a Milan megőrizte ugyan a veretlenségét, de az előző fordulóhoz képest két ponttal nőtt a hátránya az élen álló Inter, Lazio kettőshöz képest.

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Sassuolo–Milan 1–1 (Odenthal 68., ill. Rabiot 63.)

Lazio–Monza 3–1 (Tavares 3., Isaksen 23., Pinamonti 88., ill. Goglicsidze 46.)

Kiállítva: Lucchese (35., Monza)

Lecce–Bologna 1–2 (Fatah 64., ill. Orsolini 17., Enem 75.)

Como–Roma 0–0

Kiállítva: Malen (53., Roma)

20.45: Cagliari–Juventus

Hétfőn játsszák

18.30: Atalanta–Venezia (Tv: Match4)

20.45: Torino–Udinese (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Genoa–Fiorentina 2–1 (Oszmajics 8., Junior Messias 15., ill. Vasquez 73. – öngól)

Internazionale–Parma 3–0 (Sucic 13., Calhanoglu 18. – 11-esből, M. Thuram 31.)

Napoli–Frosinone 3–0 (De Bruyne 29., 89. – az elsőt 11-esből, Lang 32.)

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