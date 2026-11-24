Ízlelgessük:

„Amatőr csapat vagyunk, a fiúk saját maguknak fizetik az idegenbeli meccsekre az utazást, ettől függetlenül ugyanúgy nyerni szeretnénk és továbbjutni.”

Az előző héten rendezett Tatabánya–Valur férfi kézilabda Európa-liga-csoportmérkőzés után mondta ezt lapunknak az izlandiak másodedzője, a korábbi klasszis beálló Róbert Gunnarsson. A hazai viszonyok közepette elképzelhetetlen megjegyzés – legalábbis két héttel ezelőttig senkinek sem jutott volna eszébe ilyesmi a magyar kézilabdában.

Azóta azonban csak kapkodjuk a fejünket, a szemünk előtt zajlik az egyik legeredményesebb európai női egyesület, a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes, magyar rekordbajnok Győri Audi ETO KC összeomlása. Csak két epizód az elmúlt két hét szürreális eseménysorozatából: a klub november 16-án arról számolt be, hogy a szurkolói felajánlásokból (konkrétan 68 főtől) 2 731 000 forint gyűlt össze az egyesület bankszámláján, két nappal később pedig arról tájékoztatatott, hogy az Alba Fehérvár elleni idegenbeli bajnokira a csapatot szállító cég a kialakult helyzetre való tekintettel térítésmentesen biztosította az együttes és a szurkolók utaztatását…

Senkinek se legyen kétsége, az eszkalálódó pénzügyi probléma hosszú évek gazdasági tevékenységének az eredménye és azon sem lepődnénk meg, ha a győri gazdasági krach kapcsán sokaknak eszébe jutna közgazdasági tanulmányaiból Kornai János puha költségvetési korlát elmélete. A lényege: ha egy vállalat vagy intézmény jelentősen és rendszeresen túllépi az ésszerű pénzügyi korlátokat, akkor előzetesen is már az a várakozása, hogy a veszteségeket egy külső szereplő fedezi és megmenti a céget, amely így nincs rákényszerítve a hatékony gazdálkodásra, mert arra számít, hogy úgysem kell szembenéznie a csőd lehetőségével.

Nos, Győrben most szembejött a valóság.

A hivatalos adatok alapján az ETO az elmúlt tíz évben közel három és fél milliárd forint taotámogatásban részesült, a 2024–2025-ös pénzügyi beszámoló alapján személyi jellegű kiadásokra 1.3 milliárdot költött. Információink szerint a klub költségvetése meghaladja a 2 milliárd forintot, miközben az elmúlt három évben 700 millió forint feletti veszteséget termelt és a tulajdonos egyesület tőkeereje is eltűnt. Forrásunk alapján 20-21 olyan felnőttjátékos van a keretben, akinek profi szerződése van, ami a férfiszakágban is nagyon ritka, nemhogy a hölgyeknél, fizetések szempontjából bőven tíz felett lehet azon kerettagok száma, akik legalább 15 ezer eurót (körülbelül öt és fél millió forint) keresnek havonta. Sőt, információink alapján öt-hét kerettag (például a norvég Kari Brattset Dale, a brazil Bruna de Paula, a francia Sarah Bouktit, Hatadou Sako és Estelle Nze Minko, a dán Helena Elver) 20 ezer eurót kereshet, ami körülbelül hét és fél millió forint havonta. Az ETO-nál kínált fizetések hosszú évek óta torzították a piaci erőviszonyokat. A legtöbb világklasszis úgy érkezett, hogy a szerződése lejárt az előző klubjánál és nem kellett kivásárlási összeget fizetni érte, kézilabdában gyakorlatilag nem létezik átigazolási díj, idegen a sportágtól. Kirívó eset volt, amikor a Veszprém férficsapata 2023 februárjában a hírek szerint 800 ezer euróért igazolta át a francia Nedim Remilit az éppen anyagi gondokkal küzdő lengyel Kielcétől – a bejelentéskor Csík Zoltán, a klub akkori vezérigazgatója név szerint mondott köszönetet többek között Mészáros Lőrincnek a rendkívüli anyagi áldozatért...

Fotó: Kovács Péter

Kiemelt stratégiai ágazat volt az elmúlt másfél évtizedben, miközben átláthatatlanul sok helyről ömlött a pénz a magyar sportba. A telex.hu szeptemberben arról cikkezett, hogy egy alig ismert állami cég, a nagy hitelek mögötti állami tulajdonú kezességvállalásért felelős Start Garancia Zrt. 2024 és 2026 között összesen 700 millió forint szponzorációs díjjal járult hozzá a csapat működéséhez és céljainak megvalósításához, miközben a klubhonlapot böngészve nincs már ott a támogatók között a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, az elmúlt években a több százmilliárdos állami vasúti közbeszerzési tendereken taroló V-Híd Zrt. sem. Ezek a források az új idénytől már hiányoznak, miközben kivezetik a taót és rendkívül érzékenyen érintheti a klubot az is, hogy az új kormány egységesíti az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho), megszüntetve a hivatásos sportolókra vonatkozó külön kedvezményt – az eddigi magasabb, évi 500 millió forintos ekhokeret helyett rájuk is ugyanaz az évi 60 millió forintos bevételi határ és szabályozás vonatkozik majd, mint az ugyanezt az adónemet választó többi szakma képviselőjére. Ehhez képest mintha a Rába partján eszükbe sem jutott volna, hogy megváltozhatnak a politikai, közjogi és gazdasági viszonyok és lehetőségek itthon, ehelyett tovább emelték a tétet, szerződtették Bouktitot és a norvég Thale Rushfeldt Deilát. Fata Edina, a győriek ügyvezetője másfél hete a Sport Tv-nek arról beszélt, már nyáron felvetődött, hogy probléma lehet, ezért már akkor felvették a kapcsolatot a játékosok menedzsereivel, és próbáltak topklubokkal is egyeztetni annak érdekében, hogy akár kölcsön tudjanak adni kézilabdázókat. Ezzel szemben úgy tudjuk, hogy szeptember közepén még hivatalos ajánlatot tettek a világ jelenlegi legjobbjának, a norvég Henny Reistadnak, aki aztán a francia Brestben folytatja pályafutását jövő nyártól a dán Esbjerg után.

A helyzet immár az, hogy a világsztárok inkább menekülnének Győrből, az elmúlt két hétben nemcsak külföldi klubokat hívtak a menedzserek, hanem a hazai élcsapatokat is megkeresték. Korántsem meglepő, hogy a közelmúltban rendezett Merre tovább, magyar sport? című konferencián elhangzott, nincs olyan piaci alapú finanszírozás, amellyel fenn lehet tartani egy BL-győztes magyar csapatot, a hvg.hu beszámolója szerint Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár egyenesen így fogalmazott: „Csodálom a Győrt, hét BL-győzelemnél tart, elképesztő eredményesség. Csak, ugye, mi a cél. Cél-e az, hogy egy norvég válogatottal magyar színekben BL-döntőbe jussunk, hogy aztán a Metz két magyarral megverjen minket, ahogy az idei döntőben történt? Vagy az legyen a cél, hogy egy nagyrészt magyar csapattal, egy-két légiós segítségével eljussunk a nyolcig, közben más tehetséges magyar játékosokat kivezényeljünk külföldre, hogy tanuljanak, amiből aztán a magyar válogatott profitálhat? Én az utóbbi mellett teszem le a voksom. Aki kicsikét is ismeri a magyar piacgazdaságot, az nem épít légvárakat.”

Fotó: Kovács Péter

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnöke szintén a hvg-nek nyilatkozva közölte, az MKSZ a licencrendszere alapján monitorozza a klubokat, és a Győr egyelőre megfelel az előírásoknak, a licenckövetelményeknek mindig megfelelt, a játékosokat, a beszállítókat mindig idejében kifizette, ennyit látnak a szövetségben és csak nagyon reméli, hogy 14 csapat fejezi be a magyar bajnoki idényt, de biztosat nem tud.

A hírek szerint az elmúlt hétvégén Fata Edina és Görbicz Anita elnök-sportigazgató is távozott a klubvezetőségből, miközben lehetséges arab befektetőkről is suttognak (mindkét információt megerősítették forrásaink is). A győriek azonban továbbra is hallgatnak, semmilyen hivatalos közleményt nem adtak ki a vezetőségben történt esetleges változásokról sem és napok óta nem reagálnak lapunk kérdéseire sem többek között az arab befektetőkre, Reistadra vagy éppen a költségvetésre vonatkozóan.

Hivatalos reakciók helyett is próbáltunk mindenesetre válaszokat találni Szabados Gábor segítségével.

Szabados Gábor

„Abszolút megosztott a felelősség abban, hogy idáig jutottunk – mondta a sportközgazdász. – Egyrészt a rendszer kiépítőinek is gondolniuk kellett volna arra, hogy mi lesz az emberekkel és az értékekkel, ha ők már nem lesznek, beletehettek volna a finanszírozási rendszerbe olyan elvárásokat, követelményeket vagy tanácsokat, amelyekkel fel lehetett volna készíteni mindenkit a változásokra. Miközben nyilvánvalóan egy regnáló politikai vezetésnek nem az az érdeke, hogy felkészítse az embereket arra, hogy leváltják, úgy gondolkodnak, hogy a következő ciklusban is ők lesznek kormányon. De akkor is felelősségről beszélünk és ez ugyanúgy megvan a sportvezetők részéről is. Mert túl azon, hogy nem voltak rákényszerítve, nem is volt meg bennük a belső motiváció, hogy felkészüljenek egy esetleges változásra.”

Szabados szerint ez nem Győr-specifikus probléma, majdnem a teljes magyar sportszférát érinti, tisztelet a kivételnek. Az előző időszak forrásbőségét senki sem használta fel arra, hogy felkészüljön egy más világra. Például piaci lábakat lehetett volna építeni, jobban kiépíteni a közösségi kapcsolatokat és megjelenéseket, jobban jelen lenni a közösségi médiában, hogy legyen piaci háttér. Ezeket azonban a klubok nem forszírozták, mert nem volt rá szükségük. Most mindenhol bizonytalanság van.

„Nem kell sportközgazdásznak lenni ahhoz, hogy belássuk, a magyar piac nem tud fenntartani világszínvonalú, a világ élvonalába tartozó kézilabdaklubokat férfi- és női vonalon sem. Nem olyan nehéz belátni, hogy ez nem normális egy magyar piacon, miközben nem Észak-Macedóniával vagy Albániával versenyzünk, hanem Franciaországgal, Németországgal és a skandináv országokkal.”

A szakember az esetleges külföldi, konkrétan arab felvásárlásról így vélekedik.

„Ez az egyetlen megoldás, az eddigi állapot fenntartása csak valami ehhez hasonló módon képzelhető el, de hogy ennek mekkora a realitása, azt nem tudom megmondani. Ha ilyen Deus ex machina megoldás nem lesz, akkor egyértelmű, hogy nem maradhatnak az eddigi viszonyok. A jelenlegi állapot fenntartása csakis külső beavatkozással képzelhető el, például tehetős új tulajdonossal vagy tőkeinjekcióval. Ha ez nem valósul meg, akkor a Győrnek a maximális lehetősége az lehet, hogy egy jó magyar közép-, esetleg élcsapat legyen, de a nemzetközi porondon nem tudja tartani a korábbi versenyképességét. A Paris Saint-Germain férfi kézilabdacsapata is katari tulajdonban van, ez is egy lehetőség, kérdés, hogy találnak-e olyan arab sejket, akinek valamilyen szinten imponálna ez a lehetőség, de azért óva intenék mindenkit attól, hogy ebben reménykedjen és ebben a megoldásban bízzon.”

November 9. A dán TV2 robbantotta a hírt, hogy jelentős anyagi gondokkal küzd a Győr női kézilabdacsapata, amelynél a játékosok bérét akár a felére is csökkenthetik. Az információkat napközben lapunknak is megerősítette több különböző forrás. November 10. Lapunk megkeresésére a győri önkormányzat reakciójában szintén megerősítette az információkat, majd este a klub is hivatalos közleményt adott ki, amelyben elismerték, hogy rendkívüli gazdasági kihívásokkal küzdenek. November 11. A DVSC elleni hazai bajnoki rangadó (36–26) előtt az egyesület ügyvezetője, Fata Edina a Sport Tv-nek nyilatkozva kijelentette, a legfontosabb céljuk, hogy befejezzék ezt az idényt: azon dolgoznak a csapattal, hogy megpróbálják közösen végigcsinálni, ami azt jelenti, hogy fizetéscsökkentést kell tervezniük, velük közösen. November 14. Utolsó idei Bajnokok Ligája-mérkőzésén simán, 41–24-re ütötte ki az újon német Blomberg-Lippét az ETO, miközben szurkolói közvetlen átutalással próbálnak pénzügyi segítséget adni az egyesületnek. November 15. A Sport Tv Harmadik félidő című heti kézilabda magazinműsorának vendége volt Fata Edina és az elnök-sportigazgató Görbicz Anita, a beszélgetés során elhangzott: ha nem sikerül megállapodni a kerettagokkal a fizetések csökkentéséről, illetve, ha nem lesznek távozók, akkor akár csődbe is juthat a klub. November 17. Francia és román sajtóhírek szerint a győriek két holland klasszisa, Kelly Dulfer és Dione Housheer a Bresthez igazolhat, míg a brazil Bruna de Paulára és Fodor Csengére a Bistrita vetett szemet. November 18. Lejátszotta utolsó mérkőzését az ETO a decemberi Európa-bajnokság előtt: Per Johansson együttese gyakorlatilag még teljes fegyverzetben, a holland balszélső Bo van Wetering hét góljának is köszönhetően 40–22-re nyert Székesfehérváron. November 19. A dán TV2-nek nyilatkozva a dán irányító, Helena Elver (aki már korábban bejelentette, hogy nyáron hazatér az Odenséhez) elismerte, szeretné Győrben végig csinálni az idényt, de nem biztos benne, hogy ez így is lesz a kialakult válsághelyzet miatt. November 20. Miután a játékosok közös jogi érdekképviseletet szerveztek, majd kifejezték bizalmatlanságukat a győri egyesület jelenlegi vezetősége felé, a hírek szerint rendkívüli elnökségi ülésen döntöttek Fata Edina és Görbicz Anita távozásáról. November 23. Elkezdődött a közvetlen felkészülés a december 3-án rajtoló női Európa-bajnokságra, amelyen 15 győri kerettag szerepelhet hazája válogatottjában. Nagy kérdés, hogy a torna után vajon mindannyian az ETO kötelékébe térnek-e vissza… Az ETO-akták kronológiája

Európai egyeduralkodás után immár a lét a tét

Tizenkét év alatt hétszer emelhették a magasba a Bajnokok Ligája trófeáját a győri női kézilabdázók, a jövő azonban korántsem ilyen fényes, sőt. A súlyos anyagi problémákkal küzdő magyar rekordbajnoknál kérdésessé vált, hogy az aktuális idényt be tudják-e fejezni. Négyoldalas összeállításunkban az elmúlt két hét fejleményei mellett a hogyan továbbra is keressük a választ.

A 2025-ös BL-döntőben a Győr az Odensét győzte le (Fotó: Szabó Miklós)

Négy hónappal ezelőtt két világsztárt köszöntöttek a győri Audi Arénában az ETO szurkolói, csatlakozott ugyanis a már így is kifejezetten erős kerethez napjaink egyik legjobb beállója, Sarah Bouktit, valamint a norvégokkal olimpiát, világbajnokságot és Európa-bajnokságot nyerő átlövő, Thale Rushfeldt Deila. A hazai és a nemzetközi szakértők közül többen is úgy vélekedtek: ez minden idők legerősebb női kézilabdacsapata.

Ám könnyen elképzelhető, hogy az aranyérmekről döntő tavaszi meccseken egyszer sem mutathatja meg ez az együttes, mire lenne képes. A rajt előtt Győrben négy aranyéremről álmodoztak a játékosok és a vezetőség tagjai, ebből egy meg is született (a Szuperkupa még augusztus végén), ám időközben szélsebesen szembejött a való világ. Vajon ha a dán TV2 nem írja meg a krízishelyzet tényét, mikor tájékoztatta volna a klub a közvéleményt a kialakult helyzetről?

Napjainkra ugyanis világossá vált, hogy a korábban sikeresnek tűnő győri modell, a hazai és nemzetközi kiválóságok évenkénti leigazolása, bizony a megváltozó politikai-gazdasági helyzetben nem tartható fenn.

Intő jel lehetett volna a Nantes, a Vipers vagy a Bietigheim/Ludwigsburg közelmúltbeli megszűnése, ahogyan felelős klub- és cégvezetőként olykor nem árt belenézni a mérlegbe, elolvasni a könyvvizsgálói jelentést és megnézni, mit mutatnak a számok, mi és hogyan fér bele a büdzsébe. A nyáron Debrecenben például – hiába ütné meg a Loki kerete a Bajnokok Ligája egyre csökkenő nívóját – inkább a kevésbé erős, ugyanakkor kisebb anyagi terhet jelentő Európa-ligát választották a BL helyett. A DVSC-nél most sorra jelentik be a szerződést hosszabbító játékosok nevét, míg a győriekről szinte naponta cikkeznek a különféle nemzetközi portálok, hogy ki hová igazolhat.

Azonnali hatállyal egyelőre nem távozott senki, legalábbis a keretből. Lemondott viszont Fata Edina ügyvezető és Görbicz Anita elnök, a hírek szerint azért, mert a kézilabdázók közölték, ezzel a vezetőséggel nem látják biztosítottnak a jövőjüket, és amint lehetőségük lesz rá, azonnal távoznak a klubtól. Pedig Fata és Görbicz nemrég a Sport Tv Harmadik Félidő című műsorában éppen arról beszélt, nagy könnyebbséget jelentene, ha néhány játékos elfogadná más klub hívását és búcsút intene, csökkentve az anyagi terheket.

Kérdés, hogy ki mer Fata és Görbicz helyébe lépni, felelős sportvezetőként eljárva mérlegelni, miként lehetne a megszűnéssel fenyegető krízishelyzetet megoldani. A világsztárok zöme a most kezdődő Európa-bajnokságon szerepel, két meccs között bizonyára sokat gondolkodik majd, hová tér vissza a kontinenstornát követően. A játékosok helyzetét nehezíti, hogy kevés az ő szintjüknek megfelelő csapat, sok helyen már kész a keret, nem biztos, hogy a kirakósba még egy elemet be lehetne illeszteni. Hát még a költségvetésbe…

A Rába partján mindenesetre most a lét a tét, trófeák helyett a fennmaradásért küzd a klub. Az igazán lényeges, hogy kik segíthetnek megvívni ezt a harcot. Ha sikerrel járnak, akkor is az alapoktól kell rendet tenni. Ha nem, a nulláról lehet felépíteni újra a győri női kézilabdát. A példáért nem kell messzire menni, elég átsétálni a szomszédba, az ETO Parkba, ahol 11 évvel a Quaestor-féle csődöt követően bajnokcsapatot ünnepelhetett a győri közönség.