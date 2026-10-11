Serie A: 35 év után újra Maldini-gól a Juventus ellen – ikszelt a Cagliari

A vasárnap esti Cagliari–Juventus mérközés első félidejének legszebb támadását a hazai csapat vezette a 20. percben. A gyors passzokkal felvezetett bal oldali kontra végén középre lőtt labda a védőkről csorgott le, és került Paul Mendyhez, aki nagyszerűen gurított vissza Daniel Maldini elé, aki középről megszerezte a vezetést a Cagliarinak. 1–0

A válogatott szünetben három Nemzetek Ligája-meccsen is szerepelt támadó sorozatban a negyedik bajnokiján talált be, az előző négy forduló alatt a tziedik lövéséből szerezte meg a negyedik gólját. A 25. életévét éppen vasárnap betöltő játékos a Juve ellen először talált be a pályafutása során (legutóbb, februárban még a Lazio játékosaként gólpasszt adott a torinóiak elleni 2–2-es meccsen). Így 35 év után született újra Maldini-gól a Juve ellen a Serie A-ban. Daniel édesapja, a védőként szerepelt Milan-legenda, Paolo Maldini 1991 májusában szerezte a torinóiak elleni egyetlen gólját, a 3–0-ra megnyert meccsen fejjel volt eredményes.

1991-BEN A MILAN 2. GÓLJÁT SZEREZTE PAOLO MALDINI A JUVE ELLEN

A Juventus a folytatásban fokozatosan került fölénybe, és az utolsó fél órában szinte egykapuzott, aminek meg is lett az eredménye.

A 81. percben a szünetben becserélt Kerim Alajbegovic remek bal oldali beadásából Randal Kolo Muani csúsztatott a kapu hosszú oldalába – a francia csatár az első gólját szerezte a Serie A-ban, ebben az idényben. 1–1

A Juvénak volt még helyzete, de újabb gólt nem szerzett, a Cagliari rászolgált az egy pontra, így sorozatban három győzelem után először játszott döntetlent ebben az idényben, a torinóiaknak pedig ez a második döntetlenjük ebben a bajnoki évadban, három győzelem és egy vereség mellett.

ÖSSZEFOGLALÓ

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Cagliari–Juventus 1–1 (D. Maldini 20., ill. Kolo Muani 81.)

Korábban

Sassuolo–Milan 1–1 (Odenthal 68., ill. Rabiot 63.)

Lazio–Monza 3–1 (Tavares 3., Isaksen 23., Pinamonti 88., ill. Goglicsidze 46.)

Kiállítva: Lucchese (35., Monza)

Lecce–Bologna 1–2 (Fatah 64., ill. Orsolini 17., Enem 75.)

Como–Roma 0–0

Kiállítva: Malen (53., Roma)

Hétfőn játsszák

18.30: Atalanta–Venezia (Tv: Match4)

20.45: Torino–Udinese (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Genoa–Fiorentina 2–1 (Oszmajics 8., Junior Messias 15., ill. Vasquez 73. – öngól)

Internazionale–Parma 3–0 (Sucic 13., Calhanoglu 18. – 11-esből, M. Thuram 31.)

Napoli–Frosinone 3–0 (De Bruyne 29., 89. – az elsőt 11-esből, Lang 32.)

AZ ÁLLÁS