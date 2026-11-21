A forduló előtt két veretlen csapat volt az olasz élvonalban. A két római klub közül a Lazio kora délután három gólt szerezve nyert, majd nem sokkal később ezt tette a Roma is. Mármint a három pont begyűjtése tekintetében. Pedig nem így indult, az első bő fő fél órában háromszor is vezetést szerezhetett volna a Parma. Mile Svilar előbb Mariano Troilo rövid sarok felé tartó lövését hárította, majd El Bilal Touré fejesét blokkolták a vendégvédők, végül egy szöglet után ismét Svilar hárított, ezúttal Giovanni Fabbian fejelt közvetlen közelről.

A kihagyott helyzeteket megbosszulta a Roma, természetesen Donyell Malen volt a fővárosiak gólszerzője: gyönyörű levételt követően jobbal lőtt a jobb alsóba. A második félidő elején Nesta Elphege egyenlített egy szóló végén, de aztán három perc alatt két gólt szerezve eldöntötték a meccset a vendégek. Előbb Malen használt ki egy hatalmas védelmi hibát, majd egy kipattanó labdát Rodrigo Mora vágott be. A mérkőzés hajrájára is jutott még két Malen-gól. Először a csereként beálló Wesley Franca a jobb oldalról tálalt a holland elé, akinek csak kapuba kellett passzolnia. A 90. percben aztán ismét Wesley készített elő, Malen elvitte a kapus mellett, majd az üres kapuba helyezett. A holland támadó így négy gólig jutott, és átvette a vezetést a góllövőlistán. A Roma 5–1-re nyert, és ragad az éllovas Lazióra a tabellán.

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Parma–Roma 1–5 (Elphege 54., ill. Malen 39., 68., 77., 90., Mora 71.)

Como–Cagliari 2–0 (Ramón 24., Da Cunha 56.)

Lazio–Lecce 3–0 (Noslin 25., 68., Frattesi 90.)

20.45: Napoli–Torino (Tv: Match4)

Vasárnapi mérkőzések

12.30: Juventus–Venezia (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Genoa

15.00: Bologna–Udinese

18.00: Milan–Frosinone

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfői mérkőzés

20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Arena4)