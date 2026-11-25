Szerda este többek között a Videoton focistái, az Alba Fehérvár KC kézilabdázói, a MÁV Előre röplabdázói, az ARAK atlétái is ott voltak a székesfehérvári jégkorongcsarnokban, a Vienna Capitals elleni mérkőzésen.

A Fehérvár AV19 SC elnöke örömmel mesélte, hogy valamennyi klub első szóra igent mondott a meghívásra.

Gál Péter Pált az NSO Tv kérdésére azt is összefoglalta, miben látja az idei szezon gyengébb eredményeinek okát. A klubvezető szerint a csapat átalakítása még nem ment végbe teljesen, illetve a szinte példátlan sérüléshullám mellett sem lehet elmenni szó nélkül. Gál Péter Pál abban bízik, a csapat elindul felfelé, és az alapszakasz végére a 7-10-ik hely valamelyikére odaér a Volán.