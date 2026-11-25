A labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójában, a forduló előtt hibátlan mérleggel listavezető PSG a 4 ponttal álló AS Romát fogadja. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frisssülő tudósításunkban!
BAJNOKOK LIGÁJA
5. FORDULÓ
Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) 1–1 – ÉLŐ
Párizs, Parc des Princes. V: Nyberg (svéd)
PSG: Szafonov – Hakimi, Zabarnij, Pacho, N. Mendes – Joao Neves, Vitinha, F. Ruiz – Myulu, Ferran Torres, Akliouche. Vezetőedző: Luis Enrique
Roma: Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Wesley, De Roon, M. Koné, Molina – Pisilli Soulé, S. Castro. Vezetőedző: Gian Piero Gasperini
G: Hermoso (5.), ill. Zabarnij (31.)
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