Két bukdácsoló együttes csapott össze a Serie A hétfő esti meccsén. A házigazda a szünet előtt tizenegyesből vezetést szerzett, majd a fordulást követően gyorsan egymás után kétszer is betalált, kialakítva a végeredményt.

A Monza ezzel négy meccs után először nyert mérkőzést az olasz élvonalban – ráadásul fölényesen.

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Monza–Fiorentina 3–0 (Varela 45., 51. – az elsőt tizenegyesből, Robinson 59.)

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Szombat

Parma–Roma 1–5 (Elphege 54., ill. Malen 39., 68., 77., 90., R. Mora 71.)

Napoli–Torino 1–0 (McTominay 73.)

Como–Cagliari 2–0 (Ramón 24., Da Cunha 56.)

Lazio–Lecce 3–0 (Noslin 25., 68., Frattesi 90.)

Vasárnap

Milan–Frosinone 5–1 (Calvani 4. – öngól, G. Ramos 19., Jashari 48., A. Cisse 60., Pulisic 68., ill. Masini 25.)

Juventus–Venezia 4‒0 (Woltemade 53., Koopmeiners 58., Cabal 64., Kolo Muani 71. ‒ 11-esből)

Sassuolo–Genoa 0–2 (Oszmajics 26., 38.)

Bologna–Udinese 1–1 (Zortea 43., ill. Zaniolo 67.)

Atalanta–Internazionale 4–4 (Elmasz 35., De Ketelaere 72., 80., Kessié 90+1 – 11-esből, ill. F. P. Esposito 16., 32., 52., P. Sucic 75. – 11-esből)