Hónapokra elvesztette csatárát a Como
Hosszabb időre kidőlt Moise Kean, az olasz labdarúgó Serie A-ban szereplő Como csatára – jelentette be sajtótájékoztatóján a csapat vezetőedzője, Cesc Fabregas.
A Como 26 éves olasz válogatott csatára, Moise Kean sípcsontsérüléssel küzd, és bár az utóbbi hetekben Barcelonában speciális kezeléseket kapott, csapata legutóbbi edzésén fájdalmat érzett a lábában, és mentőautóval kellett kórházba szállítani. A Como vezetőedzője, Cesc Fabregas sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hónapokat kell kihagynia a futballistának.
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