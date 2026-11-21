A Como 26 éves olasz válogatott csatára, Moise Kean sípcsontsérüléssel küzd, és bár az utóbbi hetekben Barcelonában speciális kezeléseket kapott, csapata legutóbbi edzésén fájdalmat érzett a lábában, és mentőautóval kellett kórházba szállítani. A Como vezetőedzője, Cesc Fabregas sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hónapokat kell kihagynia a futballistának.