Szoboszlai gólpasszt adott, Munozt sérülés miatt le kellett cserélni
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) 0–1 – élőben az NSO-n!
Bruges, Jan Breydelstadion, 29 000 néző. V: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)
FC Bruges: Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Vetlesen, Potts, Vanaken – Forbs, Tresoldi, Lemarechal. Vezetőedző: Ivan Leko
A kispadon: Jackers (k.), Vanden Driessche (k.), Dams, Li Han Bom, Siquet, Audoor, Tsawa, Diakhon, Robberechts, Vasovic, Vermant, Virgili
FC Liverpool: Alisson – Frimpong, Jacquet, R. Araújo, Kerkez – Nyoni, Szoboszlai – Víctor Munoz (Ngumoha, 42.), Wirtz, Barcola – Isak. Menedzser: Andoni Iraola
A kispadon: Mamardasvili (k.), Woodman (k.), Chambers, Joe Gomez, Cimikasz, Van Dijk, Mac Allister, McConnell, Danns, Koumas
Gólszerző: Isak (13.)
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