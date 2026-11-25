BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) 0–1 – élőben az NSO-n!

Bruges, Jan Breydelstadion, 29 000 néző. V: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)

FC Bruges: Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Vetlesen, Potts, Vanaken – Forbs, Tresoldi, Lemarechal. Vezetőedző: Ivan Leko

A kispadon: Jackers (k.), Vanden Driessche (k.), Dams, Li Han Bom, Siquet, Audoor, Tsawa, Diakhon, Robberechts, Vasovic, Vermant, Virgili

FC Liverpool: Alisson – Frimpong, Jacquet, R. Araújo, Kerkez – Nyoni, Szoboszlai – Víctor Munoz (Ngumoha, 42.), Wirtz, Barcola – Isak. Menedzser: Andoni Iraola

A kispadon: Mamardasvili (k.), Woodman (k.), Chambers, Joe Gomez, Cimikasz, Van Dijk, Mac Allister, McConnell, Danns, Koumas

Gólszerző: Isak (13.)

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